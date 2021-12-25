رابط وشروط معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد ١٤٤٣هـ

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعمل تحديثات على نظام معاش الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة لكل مواطن سعودي ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وحتى يصل الدعم المالي الذي تقدمه المملكة لمستحقيه من المواطنين، وهذا الأمر جعل الكثيرين من المواطنين اللذين ليس لديهم دخل ثابت يبحثون عن الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة التسجيل في هذا البرنامج الجديد، والبحث عن رابط التسجيل في المعاش الجديد، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد ١٤٤٣هـ وخطوات التقديم على البرنامج.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل المملكة العربية السعودية طول الوقت. أن يقوم الشخص المتقدم بإحضار ما يثبت أحقيته في الحصول على المعاش. أن يكون التقديم على المعاش من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن نقل خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ويستطيع أي شخص أن يقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي 1443هـ من خلال تفعيل حساب جديد عن طريق الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل والحصول على الدعم.

للتسجيل والحصول على الدعم. القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة وتشمل تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم لحصول على المعاش، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، وإدخال كلمة السر.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

تسجيل كلمة السر المؤقتة والتي يتم إرسالها على الهاتف لكي يتم تفعيل رقم الهاتف على المنصة، ثم الضغط على “مصادقة”.

قيام المتقدم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور وتسجيل دخول.

بعد ذلك سوف تظهر أمامنا الصفحة الرئيسية، ثم نقوم بملأ البيانات المطلوبة.

الانتقال إلى صفحة الملف الموحد ثم ملأ جميع البيانات المطلوبة من بيانات السكن والراتب الشهري والمعالين وجميع الأملاك الخاصة وغيرها.

المواطنين المستحقين معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد لأشخاص اللذين يستحقون المعاش الجديد وهم كالتالي:-