كيفية الحصول على المساعدة من الديوان الملكي ورابط الحصول على المساعدة وشروط الحصول على المساعدة 1443

كيفية الحصول على المساعدة من الديوان الملكي، يقدم الديوان الملكي مساعدات متعددة لجميع المواطنين والمقيمين بها بشكل دائم في الأراضي السعودية، ومن بين المساعدات التي يقوم بتقديمها لكافة المواطنين ويبحثون عنها دائماً المساعدات المالية والمساعدات العلاجية منها العمليات التي لا يتمكن المواطن أن يقوم بها، بسبب التكاليف الباهظة للغاية، كما أن يوجد الكثير من المساعدات التي تستهدف مساعدة المواطنين لتحسين حالة المعيشة.

كيفية الحصول على المساعدة من الديوان الملكي

يوفر لك الديوان الملكي طريقتين للقيام بتقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي الأولى تتم من خلال إرسال برقية عبر هيئة البريد السعودي، والطريقة الثانية تتم بشكل إلكتروني ويتبع المتقدم هذه الخطوات للطريقتين:

يتم كتابة طلب المساعدة مع توضيح كافة البيانات التي تتعلق بالمتقدم بطريقة واضحة.

يتم إرفاق المستندات مع طلب المساعدة وجميع البيانات والمعلومات التي تشير للحالة المالية التي يعيش بها الشخص بالوقت الحالي.

يجب على المتقدم أن يوضح نوع المساعدة الذي يريد الحصول عليها من خلال مكتب الديوان الملكي السعودي.

يتم إرسال الطلب من خلال عنوان البريد السعودي إلى الهدأ 7636 الرياض 12911.

يجب عليكم متابعة الطلب من خلال الاتصال من أي مكان بداخل المملكة العربية السعودية من خلال 8004000000.

أو يتم الدخول على موقع الديوان الملكي الإلكتروني، ويتم اتباع كافة الخطوات التي يطلبها منك الموقع وإضافة بيانات التواصل الخاصة بك بشكل صحيح، ويتم القيام بإرسال الطلب وسوف يتم الرد عليك في كلتا الحالات بعد مراجعة الطلب ومعرفة مدى أحقيتك للحصول على المساعدة.

شروط القبول بالديوان الملكي السعودي

قام الديوان الملكي بوضع الكثير من الشروط والأحكام التي تتلخص بتوصيل المساعدات الانسانية لكافة المستحقين من أبناء الوطن

ومن بين الشروط الموضوعة التالي:

يجب على المتقدم لطلب المساعدة أن يكون حامل للجنسية السعودية ويكون مقيم بالفعل في المملكة العربية السعودية.

يتم استثناء ذلك الشرط من زوجات السعوديين الأرامل والمطلقات.

يتم القيام برفع المستندات والأوراق المرغوب بها حتى توضح مدى الحاجة سواء كانت قطعة ارض أو مساعدات مالية أو

سداد ديون أو علاج.