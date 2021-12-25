نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث توكلنا الجديد 1443.. تحديث بيانات توكلنا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث توكلنا الجديد 1443 هو من المواضيع الهامة التي يحتاجها الكثير من المواطنين. ويعد تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات التي وفرتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة حيث يحتوي علي العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها كل مواطن. ومن ضمن الخدمات التي يحتاجها المواطن هي معرفة طريقة تحديث توكلنا الجديد 1443 وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم بالخطوات طريقة تحديث البيانات بكل سهولة. واستخدام التطبيق في أعمالك الحكومية والاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها لك.

طريقة تحديث توكلنا الجديد 1443

تحديث بيانات توكلنا يمكنك القيام بها بشكل الكتروني من خلال جوالك. وكما ذكرنا فإن تطبيق توكلنا من اهم التطبيقات التي تقدم لك خدمات صحية هامة تساعدك في الحفاظ علي سلامتك خاصة بالظروف التي تمر بها البلاد. وذلك مع انتشار الوباء والعديد من الاعراض المختلفة الأخرى. لذلك وفرته وزارة الصحة السعودية لكي تساعد المواطنين في اتخاذ الإجراءات التي تساعدهم في حماية ارواحهم.

يمكنك بكل سهولة تحديث توكلنا الجديد 1443 وتحديث كافة البيانات الخاصة بك من خلال التطبيق مباشرة سواء كان التطبيق علي جوال يعمل بنظام الايفون أو الاندرويد ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة تحديث بيانات توكلنا بشكل الكتروني من التطبيق:

قم بالتوجه الي متجر التطبيقات الخاص بجوالك.

قم بالبحث عن تطبيق توكلنا.

ثم قم بالضغط علي التطبيق.

سوف تظهر لك خانة “تحديث” قم بالضغط عليها.

انتظر دقائق قليلة حتي ينتهي التحديث والتحميل.

يمكنك بعد التحديث فتح التطبيق والاستفادة من التحديثات والتعديلات الجديدة.

آخر تحديث توكلنا

بهذه الطريقة يمكنك الحصول علي آخر تحديث توكلنا والحصول علي احدث التعديلات التي قام بها المطورين. وأيضا الاطلاع علي كافة الخدمات الجديدة التي توفرها وزارة الصحة السعودية بالتطبيق ومن ضمن الخدمات الجديدة التي يوفرها لك التطبيق هي حجو موعد لقاح كورونا. وأيضا خدمات العنوان الوطني والهوية الرقمية وبيانات الوكالات والكثير من الخدمات المميزة الأخرى. التي يمكنك الاستفادة منها بعد تحميل وتحديث تطبيق توكلنا علي جوالك الاندرويد أو الايفون فهو متوفر بشكل مجاني لجميع الهواتف المحمولة.