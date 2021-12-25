التقديم على وظائف المديرية العامه للسجون عبر أبشر 1443؛ تم الإعلان من قبل المديرية العامة للسجون عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية على رتبة جندي لحاملين شهادة الثانوية وما فوقها وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة التقديم على وظائف السجون وكذلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وغيرها من المعلومات الهامة عن هذه الوظائف.

طريقة التقديم على وظائف المديرية العامه للسجون 1443

يمكن التقديم على وظائف المديرية العامه للسجون من خلال منصة أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة أبشر للتوظيف. النقر على التسجيل في الوظائف ثم اختيار وظيفة المديرية العامة للسجون في المملكة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على تقديم. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وغيرها. إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل ونتائج القدرات. النقر على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

شروط التقديم في وُظائف المديرية العامة للسجون

يوجد مجموعة من الشروط لابد من الانتباه إليها من قبل الأشخاص الذين يريدون التقديم على وظائف السجون حتى يتمكنوا من الالتحاق بها وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الإقامة أي يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

ولكن يستثنى من الشرط السابق الأشخاص الذين تربوا مع والديهم خارج المملكة أثناء خدمة البلاد.

يجب أيضاً أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة اللازمة للتقديم.

لابد ألا يكون المتقدم قد عمل في أي وظيفة عسكرية من قبل.

أن يتمتع المتقدم بالطول والوزن المناسب للقبول في الوظيفة.

لابد من اجتياز كافة الاختبارات.

أن يقوم المتقدم بتقديم شهادة المعادلة وتصديقها في حالة إن كان المتقدم حاصل على شهادته من خارج المملكة.

في حالة إن كان المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم فعالة في مدة التقديم.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التقديم على وظائف المديرية العامه للسجون 1443 كما وضحنا لكم شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون.