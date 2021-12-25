يهتم المستثمرون في سوق الأوراق المالية بتتبع أخبار سعر سهم بنك الجزيرة جدة المملكة العربية السعودية 2021م، حيث أن سعر السهم يتغير باستمرار نتيجة عدة عوامل خاصة بالحالة الاقتصادية التي تخص البنك، كما توجد أيضا عدة عوامل أخرى تؤثر بشكل كبير في سعر السهم، لذا يترقب دائمًا المستثمرون توقعات الأسهم مستقبلاً، حيث يتم على إثرها تحديد بيع أو شراء السهم أو غير ذلك من التعاملات الاقتصادية، الجدير بالذكر أن بنك الجزيرة من البنوك الرائدة في مجالها بالمملكة العربية السعودية، فقد تم تأسيسه عام 1975م، وقد بدأ العمل في بنك الجزيرة بعد تأسيسه بعام أي في عام 1976م، وكان ذلك بعد استحواذه على فروع بنك باكستان الوطني بالمملكة العربية السعودية، يقع البنك في مدينة جدة بالسعودية، ويهدف بنك الجزيرة منذ أن تم تأسيسه إلى أن يكون الاختيار الأول لكافة العملاء افراد وشركات وأعمال ، فهو يساهم في زيادة الثروات بالإضافة إلى تنمية الأعمال عبر مجموعة متميزة من الأعمال والخدمات الأخرى المصرفية وكذلك المنتجات التي يتم تقديمها من قبل البنك للعملاء، فقد حقق بنك الجزيرة عدد من الجوائز طيلة مسيرته العملية داخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك تقديرًا لإنجازاته وما قدمه من خدمات متميزة لعملائه وبالأخص أن كل خدماتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

سعر سهم بنك الجزيرة عام 2021م

فقد تم تحديد سعر سهم الجزيرة بجدة المملكة العربية السعودية، في آخر جلسات التداول والتي كانت يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021م ، فقد وصل سعر سهم بنك الجزيرة إلى 19.14 ريال سعودي وذلك تبعًا لسعر سوق التداول بالمملكة العربية السعودية، وبذلك السعر فإن سعر سهم الجزيرة يشهد ارتفاعًا عن سعر الإغلاق مقداره 0.53% وكان ذلك في الجلسة التي سبقت الجلسة الأخيرة، فكانت يوم يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021م، فقد بلغ سعر الإغلاق في هذه الجلسة 19.04 ريال سعودي، يعني ذلك أن سعر السهم يتراوح ما بين ثمانية عشر إلى عشرين ريال سعودي في المتوسط أثناء جلسات التداول مؤخرًا في سوق الأوراق المالية