نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد لشهر ديسمبر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الراتب التقاعد، حيث يتم صرف الراتب بشكل متتالي كل شهر، وقد أعلنت الحكومه أنه سوف يتم وصرف رواتب التقاعد لشهر ديسمبر وذلك للمستحقين التي تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها للحصول على معاش التقاعد وسوف نعرض فيما يلي هذه الشروط و موعد صرف راتب لشهر ديسمبر.

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن موعد نزول معاشات التقاعد لشهر ديسمبر الحالي في المملكة العربية السعودية حيث أنه من المقرر أن يكون 26 من شهر ديسمبر لعام 2021 وسوف يتم صرف المعاشات في اليوم المحدد له لأنه لا تكون هناك أي إجازات رسمية، أن الحكومة أعلنت إذا وافق يوم صرف المعاش اجازة او عطلة رسمية للمواطنين سوف يتم تقديم صرف المعاش الى اليوم الذي يسبقه.

الفئات المستحقّة من معاش التقاعد

حددت الحكومة عن الفئات التي يتم بها صرف المعاش وتكون المستحقة لتقديم الدعم المادي لها ومن هذه الفئات ما يلي

المواطنون في المملكة السعودية المتقاعدين.

المواطنين المتقاعدون الذين كانوا في المؤسسات العسكرية في السعودية.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاشات لشهر ديسمبر

يستطيع المواطنون الاستعلام لصرف معاش شهر ديسمبر الكترونيا، عن طريق الرابط الذى أعلنت عنهم الحكومة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لمؤسسة التعاقدات الإلكترونية. يختار المواطن الاستعلام عن رواتب صرف لشهر ديسمبر. يدخل المواطن البطاقة الوطنية بشكل صحيح. يكتب رمز التحقق في المكان المخصص له. ملئ جميع البيانات المطلوبة منه. بعد ذلك يقوم بالضغط على استعلام في نهاية الصفحة.

وبهذه الخطوات سوف يتم فتح صفحة كاملة بها كل تفاصيل الخاصة بشأن المعاش، والموعد المحدد للصرف والقيمة المالية التي يستحقها المواطن.

خطوات تحديث بيانات صرف معاش التقاعد

يجب على المواطنين الذين يستحقون صرف معاش التقاعد تحديث بياناتهم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه مؤسسة التقاعد، حيث يمكن تحديث بيانات التقاعد من خلال الخطوات التالية