متضيعش الفرصة.. شاهد أقوى عروض نهاية العام بمكتبة جرير حتى 6 يناير 2022

أطلقت مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية عروضًا جديدة بمناسبة نهاية عام 2021م، فيما يمكن الاستفادة من عروض جرير في السعودية على جميع المنتجات، والتي بدأت يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022م، وهي تضم اللابتوبات، والتلفزيونات، والكتب، والرسم، وألعاب الفيديو، والأدوات المكتبية، والهواتف، المنزل الذكي، إذ تصل هذه المنتجات إلى أكثر من 50 ألف منتج.

عروض جرير في السعودية حتى 6 يناير 2022

وننشر بعضًا من عروض جرير في السعودية التي تنتهي يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022م، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وهي كالتالي:

شاشة سوني KD75X80BJ، بحجم 75 بوصة، ودقة 4K الترا إتش دي، ودي إل أي دي، بسعر 5499 ريالا سعوديا، بدلا من 12999 ريالا، بتخفيض 58%.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إلترا، بسعر 3099 ريالا سعوديا، بدلا من 5039 ريالا سعوديا، بتخفيض 38%.

وهاتف أبل آيفون 13 ميني، بسعر 3299 ريالا سعوديا.

شاشة هاير LE58U6900UG، بحجم 58 بوصة، وبدقة 4K إلترا إتش دي، ودي إل آي دي، بسعر 1999 ريالا سعوديا، بدلا من 4349 ريالا سعوديا، بتخفيض 54%.

كيفية الحصول على بطاقة خصم جرير

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الاستفادة من بطاقة خصم جرير بعد الحصول عليها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التقدم للحصول على بطاقة خصم جرير من قسم خدمة العملاء, عبر أحد الفروع. إرفاق فاتورة شراء من جرير بمبلغ 500 ريال سعودي أو أكثر مع الطلب أو دفع 50 ريالا كرسوم للبطاقة. يجب تعبئة نموذج طلب بطاقة خصم جرير. قبول الطلب خلال 3 أيام. يمكن بعد ذلك الحصول على البطاقة المؤقتة من أي من معارض مكتبة جرير. ومن الممكن إصدار البطاقة البلاستيكية من قسم خدمة العملاء بناءً على طلب العميل.

افتتاح فرع جديد لجرير في المجمعة

وافتتحت شركة jarir في المملكة العربية السعودية، فرعًا جديدًا في محافظة المجمعة على طريق الملك فهد، باستثمارات بلغت نحو 30 مليون ريال سعودي، وذلك يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021م، وجاءت تفاصيله على النحو التالي: