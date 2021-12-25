نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مدرستي الواجبات المنزلية وطريقة إضافة المعلم للواجب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية أسبوع جديد، نكون خدمة منصة مدرستي الواجبات المنزلية من أكثر ما يبحث عنه الطالب، لمتابعة ما سيقوم المعلم برفعه من واجبات لحلها وإعادة رفعها على المنصة، حتى ينتهي الطالب أولاً بأول من إتمام الأنشطة التفاعلية التي بطلبها المعلمون، والتي لا شك سيكون لها دور كبير في عمليات التقييم والأداء، بجانب ذلك سنوضح كيفية إضافة المعلم الواجب على منصة مدرستي، ليستطيع الطلاب الدخول ومعرفته في أي وقت على مدار اليوم، كذلك الأنشطة المنتظر تنفيذها في شكل تفاعلي عبر الإمكانيات.

منصة مدرستي

وزارة التعليم ومع بداية العام الدراسي 1443، أوضحت دور منصة مدرستي في العملية التعليمية، وهو الأمر الذي يمتد لكل المراحل الدراسية، حيث جاء في التعليمات، استمرار المعلمين والمعلمات برفع الواجبات والاختبارات الخاصة بعملية التقويم، وهو ما سيسهل على الطالب معرفة الواجب وحلة وتقدمية إلكترونياً أو على حسب ما يحدد المعلم، كما قد تجرى بعد اختبارات التقييم، ولمعرفة خطوات الدخول على منصة مدرستي الواجبات المدرسية سيكون هو محل الحديث.

رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية

بداية يجب تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي الرسمي، وهناك اكثر من طريقة لتسجيل الدخول على مدرستي، عبر البريد المدرسي وكلمة المرو، او من بيانات حساب ولي الأمر من تطبيق توكلنا، وأيضا من خلال حساب الطالب أو المعلم، وتوفر المنصة خدمات تعليمية عن بعد مع إمكانىة إنشاء فصل دراسي افتراضي، لفتح مجال في الحوار بين المعلم وتلميذه، والآن أصبح من الضروري الدخول على رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية لحلها وتقديمها في الوقت المناسب، كما تقدم منصة مدرستي إمكانيات كثيرة ومتعدد منها الاختبار

طريقة حل الواجبات منصة مدرستي

إليكم خطوات حل الواجب المنزلي على منصة مدرستي ورفعة ليطلع عليه المعلم

الدخول على رابط منصة مدرستي

سجل بيانات الدخول الخاصة بك عبر بريد مايكروسوفت التعليمي .

تصفح واجهة منصة مدرستي.

ابحث عن الواجبات المدرسية.

يظهر الواجب المراد حله وإعادة الرفع، احتر إضافة واجب، ثم حدد المادة، ثم سجل اسم الواجب.

تحفظ البيانات بعد حلها ورفعها أن تطلب الأمر من المرفقات.

إرسال الواجب إلى معلمك من نفس الخدمة على رابط موقع مدرستي.

طريقة إرسال الواجب المدرسي

الآن وبعد حل الواجب يكون الطالب لا يزال على حسابه ولم يسجل الخروج، تأكد من الانتهاء ثم ارسل الواجب للمعلم.

عودة الفصل الدراسي الثاني وبدء الطلاب في تلقي الدروس من جديد والتفاعل عبر منصة مدرستي، ومنها أداء الواجبات المدرسية والتكليفات التي يقوم المعلمين بوضعها على المنصة لطلابهم، حتي يتم الاستفادة من التقنيات الرقمية والحلول الذكية التحصيل الدراسي، واستمراراً لما بدأته المملكة من تحول رقمي، وتطوير الآلبات التي تمكن الطلاب في أي مكان من الحصول على الدروس بدون عناء حتى في ظل الصعوبات والتنبيهات الحالية لتلافي التعرض لخطر الإصابة، والمنصة دائمة التطوير والتحديث واستقبال المزيد من الخدمات لدعم الطلاب والمعلمين في أداء المهام.