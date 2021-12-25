نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الدعم السكني 1443 وماهى المستندات والشروط المطلوبة للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الدعم السكني من أجل المجاهدة للحصول على حياة كريمة لائقة تعمل الحكومة السعودية بتقديم القروض التمويلية مساهمة منها لدعم مواطنيها والمساعدة نحو السعي للحصول على حياة أفضل، ومن الجدير بالذكر أن صندوق التمويل العقاري السعودي يقدم الكثير من مختلف التمويلات ومن بين تلك التمويلات برنامج الدعم السكني والذي يعمل بدوره على تقديم ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية في كل أرجاء المملكة العربية السعودية.

الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان السعودي للحصول على الدعم السكني.

يعد برنامج الدعم السكني من أقوى البرامج وأكثرها فائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يشرف عليه صندوق التنمية العقارية السعودي. يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم المالي شهريًا للمواطنين السعوديين المؤهلين. وعادة ما يتجاوز ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الدعم العقاري تجاوزت 670 مليون ريال شهرياً ولكن يجب ان تتوفر فيك الشروط الآتية وهي على النحو التالي: –

يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

يشترط الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 25 سنة ليس أكثر.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية سواء له أو ملك لأي فرد من أفرد أسرته خلال خمس سنوات قبل التقديم للحصول على الدعم السكني.

عدم امتلاك المتقدم مبلغ يكفي حصوله على سكن خاص به.

أن لا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاث سيارات ويكون استخدامهم شخصي.

عدم منح المتقدم أي نوع من أنواع الدعم السكني مسبقًا.

كافة الأوراق التي يتم طلبها للحصول على دعم سكني.

يتم تقديم ورقة مفصلة خاصة بمفردات المرتب أو الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للحصول على دعم سكني. أوراق كاملة للعائلة الخاصة بالسجل المدني التابع للمتقدم. في حال كون المتقدم للحصول على الدعم السكني من الأيتام أو النساء التي تعول يتم تقديم مستندات تثبت الإعالة. كافة الأوراق والمستندات التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية. وبعد إحضار كافة المستندات المطلوبة واستوفاء كل الشروط يتم الإعلان عن المقبولين للحصول على الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقاري السعودي ويتم الإعلان عن الأسماء كل شهر تقريبًا يوافق تاريخ الربع والعشرين من كل شهر ميلادي.

حاسبة الدعم السكني

هي أداة لحساب مقدار الدعم الذي تقدمه الوزارة لمتلقي الدعم السكني فيما يتعلق بالسكن الجاهز والإسكان قيد الإنشاء (المشاريع على أرض الوزارة) والقروض العقارية. تعتمد التكلفة النهائية للتمويل على معايير إضافية، مثل الالتزامات المالية الأخرى للمستفيد، وسيتم تحديد تكلفة التمويل بعد تقديم الطلب إلى إحدى وكالات التمويل ومن أجل التسجيل في منصة سكني برجاء اتباع الخطوات الآتية-