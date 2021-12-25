نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول طالب وطريقة حذف الدرس بعد تسجيله للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب من أكثر المنصات الإلكترونية التي تجد رواج في البحث، بعد عودة الطلاب لمدارسة في الفصل الدراسي الثاني، وقد كشفت المنصة التعليمية عن خدمة حذف الدرس للمعلمين والمعلمات بعد إعداده تسجيله على مدرستي، وهي من أحدث الخدمات التي قام فريق الدعم الفني بتضمنية، حتى يوفر المزيد من الإمكانيات المطلوبة والقدرة على التحكم في المنصة، وتلافي وتدارك أي أخطاء أو تعديلات قد يرى المعلم أهمية القيام بها عقب الانتهاء من تجهيز الدروس اليومية لطلابه.

منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، وقد تم تجهيزها بإمكانيات تقنية كبيرة، وبرامج متطورة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، منها برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 لإعداد حساب الدخول على المنصة، وقد مكنت المنصة الوزارة من استكمال لدارسة مع بداية تفشي الفيروس وتداعياته، ومع الأيام زادت أهميتها بعد أن كانت أداة قوية لتحصيل الدروس من ناحية والحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من ناحية أخرى.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب

قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء رابط منصة مدرستي تسجيل دخول طالب لتكون متاحة لكل طلاب المملكة في أي وقت وبأي مكان كانت إقامة الطالب، وتحتوى على دروس مسجلة بالفيديو، بخلاف الحصص اليومية وفق الجداول التفاعلية مع وزارة التعليم، والواجبات المدرسة وحول طريقة التسجيل في منصة مدرستي فكما جاء في الخطوات.

زيارة رابط منصة مدرستي من موقعه الرسمي.

احتيار تسجيل دخول الطلاب من حسابات مايكروسوفت أو عبر حساب زلي الأمر على تطبيق توكلنا .

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت.

يوجد إمكانية استعادة كلمة مرور منصة مدرستي لمن فقد البيانات.

ثم التسجيل

يمكن الإطلاع على تعليمات التسجيل في مدرستي من خلال منصة العودة للمدارس.

طرق دخول منصة مدرستي تشمل:

الدخول من حساب نظام نور

الدخول عبر حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

الدخول عبر بيانات توكلنا

منصة العودة للمدارس

الدخول على منصة روضتي.

التسجيل من خلال منصة العودة إلى المدارس كما يلي:

الدخول على منصة العودة للمدارس أو مدرستي.

اختيار تسجيل من الشريط العلوي.

كتابة رقم الهوية والهاتف.

التحقق من البيانات وتعبئة الرمز.

الدخول على المنصة.

العمل على منصة مدرستي مستمر رغم عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية العامة، لكنها لا تزال كما هي عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

طريقة حذف الدرس بعد إعداده

بعد تسجيل الدخول على منصة مدرسي من حساب المعلم، وفي حالة ما انتهى من إعداد الدرس، بمكنه المراجعة إن رغب في والنقر على الجدول الدراسي

يتم اتباع التعليمات حتى الانتهاء من الإجراء على منصة مدرستي الإلكترونية.