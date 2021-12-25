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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وظائف الحج والعمرة هُنا رابط استعلام “أسماء” المقبولين المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة الحج في المقال التالي
تم الإفصاح عن النتيجة الخاصة بالوظائف التي سبق الإعلان عنها والتي تخص وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعوديين وتم القبول المبدئي لعدد وصل إلى 1152 من المقدمين للوظائف ويذهبوا لحضور مقابلات شخصية لمعرفة النتيجة النهائية حول توظيفهم ويتم إبلاغ كل شخص بموعد المقابلة الشخصية الخاصة به للالتحاق بوظائف المراقبين والحراسات من خلال رسائل يتم إرسالها إليهم عبر هواتفهم أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم.
وزارة الحج والعمرة 1443
وزارة الحج والعمرة من أبرز الوزارات التي تتبع الحكومة في المملكة العربية السعودية وهي وزارة متخصصة في مراقبة شؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وتعمل على مراقبة المشاعر المقدسة في البلاد وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا أصبح لها دور محوري في إدارة المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
المتطلبات التي تطلبها وظيفة مراقب الخدمات عبر وزارة الحج والعمرة.
- يقوم الموظف بالعمل على الإشراف بصفة تامة على كل أعمال وزارة الحج والعمرة وكذلك كل الأنشطة وإتمامها على أكمل وجه.
- ويقوم المراقب بوضع خطة للأنشطة المراد إتمامها وقواعد خاصة بها، وهذا بالإضافة إلى متابعته لإتمام الأعمال والأنشطة بشكل صحيح.
- مراقب الخدمات هو المسؤول مسؤولية كاملة عن منح تراخيص الحملات الخاصة بالحج ومراقبتها جيدًا.
- مراقب الخدمات يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن توطيد العلاقات بين كلًا من وزارة الحج والعمرة وكذلك الشركات التي تقوم برحلات حج داخلية داخل كل أنحاء المملكة العربية السعودية.
الأوراق المطلوبة لإجراء المقابلة الخاصة بالتوظيف ومعرفة نتائج الوظيفة.
يقوم المتقدم للوظيفية بالاستفسار عن نتيجته من حيث قبوله من عدمه كما يلي: –
- يقوم المستعلم بالتوجه بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الحج والعمرة إلكترونيًا.
- يتجه المستخدم لكتابة كل المعلومات والبيانات الخاصة به والمطلوبة منه عبر الموقع.
- يتم الدخول إلى القائمة الخاصة بالنتائج، ومن ثم النقر على أمر استعلام وبعدها تظهر كل أسماء المقبولين.
- وعند إجراء المقابلة الشخصية يجب إحضار هوية المتقدم بالإضافة إلى أربع صور شخصية خاصة به.
- الشهادة الأصلية الموثقة لدارسة المتقدم للحصول على الوظيفة.
- وإذا امتلك المتقدم أيًا من شهادات خبرة يحضرها معه.
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