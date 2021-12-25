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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي للعمل في الإدارات والوحدات ، يبحث الكثيرين عن نتائج القبول في قوات الأمن الخاصة للعمل في الإدارات من حاملي الكفاءات ، حيث قد أعلنت قوات الأمن الخاصة في وقت سابق عن حاجتها لشغل بعض الوظائف مثل (جندي أمن ، فني موسيقى ، لحّام ، سبّاك ، حدّاد ، نجّار، دهّان ، سمكري سيارات ، دهّان سيارات ، بنّاء، حلّاق ، خياط ، عامل نظافة وسائل بوليسية ) ، وذلك في الفترة من السبت بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م ، وقد تم الإعلان عن نتائج المقبولين بشكل مبدئي للعمل برتبة جندي في الوظائف المختلفة ، وذلك يوم الخميس الموافق 19 جمادى الأولى 1443ه والذي يتوافق مع 23 من ديسمبر الجاري ، ويمكن للمواطنين المتقدمين معرفة نتائج القبول من خلال منصة ابشر للخدمات الحكومية ، وسنعرض من خلال مقالنا الأوراق المطلوبة للمقبولين ، وبعض التعليمات التي يجب اتباعها للقبولين بوظائف قوات الأمن الخاصة ، من خلال السطور التالية.
قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي للعمل في الإدارات والوحدات
الأوراق المطلوبة للمقبولين بوظائف قوات الأمن الخاصة
كنت من المتقدمين للحصول على وظيفة برتبة جندي في قوات الأمن الخاصة ، يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال منصة ابشر للخدمات الحكومية ، واذا كنت من المقبولين ، لابد أن تسارع باستكمال الأوراق في المواعيد المحددة حتى تقوم بالحصول على الوظيفة ، والوراق المطلوبة هي كالاتي :
- نسخه من الشهادة الدراسية التي تطلب لشغل هذه الوظيفة بشرط أن تكون مصدقه من الجهة التي صدرت منها.
- لابد من احضار الشهادات و الدورات الحاصل عليها المتقدم.
- احضار نسخه من بطاقة الهوية الوطنية الحديثة مع الأصلية للمطابقة بشرط وضوح معالمه.
- نسخه من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم بشرط وجود اسم الأم.
- عدد (6) صور ملونه جديدة بمقاس (4×6) مكشوف الرأس.
- احضار نسخة من نموذج طلب التقديم الذي تم تسجيله من خلال الإنترنت ويكون محدد فيه الموعد.
التعليمات التي يجب اتباعها للمقبولين بوظائف الأمن الخاصة
إذا كنت من المقبولين بوظائف الأمن الخاصة يجب اتباع التعليمات الأتية ، حتي يتثني لك شغل الوظيفة ، ومن هذه التعليمات ما يلي :
- ينبغي حلاقة شعر الرأس علي رقم 3
- لابد من الحضور بالزي الرياضي بشرط عدم ارتداء حذاء رياضي حتي يتم قياس الطول بدقة
- يكون موعد الحضور في الساعة 6 صباحاً للكشف الطبي المبدئي
- عمل المقابلة الشخصية أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة الموجودة في طريق القصيم شمال مدينة الرياض
- يمنع الدخول بالجوال
- لابد للمقبولين عمل pcr قبل موعد المقابلة ب 72 ساعة ، وأن تكون النتيجة سلبية
- أن يكون المتقدم (محصن) في (توكلنا)، وتطبع النتيجة قبل المقابلة ب 24 ساعة.
- تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ، من ارتداء الكمامة مع تغطية الفم والأنف ، ولابد من الالتزام بالتباعد مع ترك مسافة لاتقل عن متر واحد ، ولابد من عدم المصافحة باليدين ، والالتزام بعدم لمس الأسطح ، وعلي المتقدم الحرص علي الالتزام بكافة التعليمات السابقة ، حتي يقوم بشغل الوظيفة.
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