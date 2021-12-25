نظام نور 1443 ماهى خطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال حساب ولى الامر بالمنصة

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عمر شويل - جدة نظام نور 1443 تتزايد أعداد البحث عبر جوجل على معرفة رابط نور لمعرفة نتائج الترم الأول في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك معرفة نتائج الامتحانات من خلال موقع نور فقط برقم هوية الطالب، وهذا الموقع قدمته وزارة التعليم بالمملكة من أجل عدم نشر الفيروس ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل دولة في هذه الظروف الصعبة.

حيث يمكن لأي طالب أن يحصل على نتيجة الفصل الدراسي الأول فقط بكتابة رقم الهوية للطالب، أو كتابة رقم هوية الأب إذا كان الطالب لمن يحصل على بطاقة هوية له، وسنتبع بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الطلاب برقم الهوية.

طريقة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً باستخدام نظام نور

كثير من الطلاب وأولياء الأمور يقومون بالبحث عن طريقة للاستعلام عن نتائج الفصول النهائية إلكترونياً بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، حيث أن نظام نور يوفر للطالب المجهود وعدم انتشار المرض أولاً وهذا ما اهتمت به جميع حكومات الدول، حيث أن يتم كتابة الرقم الهوية واسم الطالب بالكامل ومن ثم المدينة التابع لها واسم المدرسة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة في وقت قصير.

خطوات الحصول على نتائج الطلاب إلكترونياً

يوجد بعض الخطوات التي من خلالها يمكن أن تحصل على نتائج الطلاب إلكترونياً:-

عليك الدخول إلى موقع نور التعليمي من هنا

يجب أن تقوم بملء البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط على أيقونة يوجد فيها جميع المراحل التعليمية، عليك اختيار المرحلة التعليمية.

ملاحظة يعتبر نظام نور من الأنظمة الإلكترونية التي اعتمدت عليها وزارة التعليم في خدمة الطلاب وأولياء الأمور منذ سنوات مضت ولكن العام الماضي كان لهذا الأمر فائدة كبيرة حيث اعتمدت الوزارة على النظام وعدد من التطبيقات الأخرى من أجل استمرار العمل الدراسي عن بعد للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نظام نور تسجيل ولي الأمر حساب جديد

وعلى صعيد متصل تستطيع الآن وبكل سهولة في حالة لديك طفل جديد ترغب في التقديم له في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى أن تقوم بتسجيل حساب ولى أمر عبر تطبيق نظام نور الإلكتروني وذلك على النحو الآتي: –