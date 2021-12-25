نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الاستحقاق وأهداف النظام وحالة مقدمين على النظام القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الجديد ، أقرت المملكة السعودية نظام الضمان المطور وذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للضمان المطور من أجل تطوير وتحسين أهداف البرنامج الجديد، وقد عني نظام الضمان الجديد باستهداف الأسر الأشد احتياجا بالمملكة ورفع مستوى المعيشة الخاصة بهم وذلك عبر المساعدة الاجتماعية، وقد أقرت لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية شروط الوزارة لتستهدف كافة المحتاجين كما أقرت أيضا أن المستفيدين من النظام القديم لن تقوم الوزارة بتطبيق اللائحة المطورة عليهم، بل سيستمر النظام الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي باستهداف المقدمون الجدد حسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد وسيستمر المستفيد القديم طبقا للنظام القديم، وذلك حتى انتهاء الخطة الخاصة بهم.

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أهداف المساعدة المرصودة من الضمان الاجتماعي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان أن أهداف البرنامج ستكون منصبة على المواطن المستحق فعلا للمساعدة، وسيتم تحديد المحتاجين وفقا للشروط ومطابقتها وجاءت الأهداف كالآتي:

سيتم وضع خطة للمستفيد بهدف تحويله من الاحتياج إلى الإنتاج.

توفير احتياجات الأسرة أو الفرد المستفيد وذلك عبر المعاش الاجتماعي.

يقوم البرنامج بالأخذ في الاعتبار حالة وجود مشكلة كبيرة سيتم التعامل معها.

من أجل التسجيل في الضمان أو التقديم على الضمان، يجب على المواطن أو الراغب في الاستفادة أن يكون متوافق مع الاستحقاق التي أقرها تطوير الضمان، وجاءت الاستحقاق كالآتي:

يجب أن يكون المقدم على الاستفادة مواطن سعودي ومقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأرملة أو المطلقة ولها أبناء حاملين للجنسية.

يستثنى أيضا المرأة المتزوجة من رجل سعودي من شرط الجنسية.

تستثني وزارة الموارد البشرية أيضا أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

قامت الوزارة باستثناء شرط الجنسية أيضا من التقديم في المساعدة المقدم لذوي الهمم الحاصلين على بطاقة تنقل.

من أجل الحصول على المساعدة المقدمة من البرنامج لنظام المساعدة يجب أن يكون الراتب أقل من المساعدة المقدمة.

دخل الأسرة لا يتعدى 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة بالإضافة ل550 ريال سعودي لكل فرد من الأسرة.

يجب أن يلتزم بالخطة التي أوضحتها اللائحة المقررة الخاصة الضمان الإجتماعي الخاصة بالتأمين الصحي أو الطبي والتعليم الخاص بأبناء الأسرة.

يجب أن لا يكون مقيما بأحد دور الرعاية في المملكة العربية السعودية.

إذا كان للعائل أسر مختلفة يتم احتساب كل أسرة بشكل فردي للاندراج في سلم المعاش الاجتماعي الجديد.

لا يؤثر دراسة أحد أفراد الأسرة خارج المدينة على التقديم على المساعدة الاجتماعية المطورة.

مقياس الضمان الجديد

بعد إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتم الإعلان أيضا عن جدول الضمان الاجتماعي، ويتساءل الكثر من الراغبين بالتقديم على كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد، لذلك قررنا الكتابة عن هذه المسألة وشرح آلية رواتب الضمان، وهي كالآتي:

يتم احتساب الدخل الشهري للأسرة وخصم 50% منه كدخل غير مكتسب.

يشترط أن يكون دخل العائل 1100 ريال سعودي و 550 ريال سعودي لفرد الأسرة وما يعلو ذلك فقد تعدى الحد المانع للضمان.

بعد تقديم الطلب الخاص بك ستقوم الوزارة خلال 20 يوما بالرد عليك بخصوص القبول أو الرفض لنظام الضمان.

طبقا لما ورد لوائح وأنظمة نظام الضمان الجديد.

سيتم صرف المساعدة سريعا بمجرد الدخول في الشهر الثاني بعد الموافقة حسب نظام الضمان كما حددت الوزارة.

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