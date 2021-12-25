نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف المديرية العامة للسجون رجال خطوات التقديم من خلال أبشر 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد قامت المديرية العامة للسجون بالإعلان عن التقديم للوظائف المتاحة لديها عن رتبة جندي بالنسبة للرجال ، حيث قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بطرح الإعلان للتقديم من خلال الوزارة ومنصة أبشر ولكن يجب توافر عدة شروط لدي المتقدين ، ومن خلال هذه المقالة سنقدم لكم شروط التقديم لوظيفة مديرية السجون للرجال وطريقة التقديم عليها .
المديرية العامة للسجون
قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها بالنسبة للرجال رتبة جندي ويتم التقديم من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وسيتم التقديم يوم الاثنين الموافق 27 من ديسمبر 2021 ويجب إتباع الخطوات التالية لسهولة التقديم :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية بمنصة أبشر .
- ثم اختيار التقديم علي الوظائف المتاحة بها .
- ثم يجب تحديد وظائف المديرية العامة للسجون .
- ثم يجب أختيار الوظيفة المطلوب التقديم عليها
- ثم يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة
- ثم يجب الضغط علي تسجيل بعد التأكد من جميع البيانات المكتوبة .
التقديم علي وظائف المديرية العامة للسجون
سيتم التقديم هذا الأسبوع يوم الاثنين ليبدأ التقديم لمدة ستة أيام فقط داخل المملكة العربية السعودية إلكترونيا من خلال منصة أبشر الرسمية لينتهي التقديم يوم 1 من يناير 2022م
شروط التقديم وظائف المديرية العامة للسجون
لقد وضعت وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون عدة شروط يجب توافرها لدي المتقدمين للحصول علي الوظائف المتاحة بها للرجال برتبة جندي وهذه الشروط كالتالي :
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة بالمديرية العامة للسجون سعودي الجنسية من الأبوين .
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة بالمديرية العامة للسجون مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة .
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة بالمديرية العامة للسجون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة تعادلها .
- يجب أن لا يكون المتقدم للوظيفة بالمديرية العامة للسجون قام بإنهاء الخدمة العسكرية بالكليات أو المعاهد العسكرية.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل علي وظيفة في الجهات الحكومية .
- يجب علي المتقدم أجتياز اختبارات القبول الموجودة بالمديرية العامة للسجون .
- يجب أن يكون المتقدم حاصل علي رتبة جندي .
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