نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدور فعال في صرف المستحقات التأمينية للمواطنين بعد الاستقالة، ويعد الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية من الأمور التي يرغب بمعرفتها العديد من مواطنين المملكة السعودية، فبعد انتهاء الخدمة وتقديم الاستقالة يحصل المتقاعد على مستحقاته ويتم الحصول عليها بعد سن الستين عامًا أو استقال من العمل مبكرًا، ويستطيع المواطن الاستعلام عن مستحقاته عبر موقع هذه المؤسسة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقراتها، وقد وضعت مؤسسة التقاعد بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم بموجبها من الحصول على جميع المستحقات، وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الكثير من الخدمات وأيضا التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه.

خطوات صرف المستحقات بعد الاستقالة

علي المشترك اتباع بعض الخطوات لصرف مستحقاته من التأمينات الاجتماعيّة بعد الاستقالة باتباع الخطوات التاليّة :

أن يقوم المشترك بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة . في حالة تسجيل الدخول بحساب جديد يلزم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لذلك. سوف يصل للمشترك على جوالة المرتبط بالحساب رسالة قصيرة تحتوي على كود التفعيل. قم بالضغط علي أيقونة ارسال بعد تلقي الكود و إدخاله في المكان المُخصص له . من الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية قم بالنقر علي قائمة (المعاشات) . قم بالنقر على طلب الدفعة و إدخال رقم الايبان المرتبط بالحساب المصرفي، ثم انقر على كلمة “التالي” . سيتم نقلك إلى صفحة جديدة للتأكد من جميع البيانات المدخلة كتبت بشكل . عليك بإدخال بيانات الاتصال الخاصة بالمشترك والتي تشمل رقم الهاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني . قم بالضغط على (إرسال) بعد قراءةً الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة بكل دقة والموافقة عليها . سوف ستصلك رسالة على الهاتف الجوال مرة أخرى تحتوي على كود تأكيد الطلب وادخله في المكان المخصص له والنقر علي أيقونة تأكيد . وأخيرا سوف يظهر لك صفحة جديدة بها انه تم طلب صرف المستحقات بنجاح . وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات بمراجعة طلب صرف التأمين ومعالجته وإصدار القرار النهائي بقبوله أو رفضه خلال مدة معينة لا تتجاوز الشهر.

صرف المستحقات بعد الاستقالة من التأمينات

وضعت الإدارة العامة للتأمينات السّعوديّة مبلغ مالي يصرف للمشتركين في التأمينات بعد الاستقالة، ويكون ذلك بطريقة إلكترونيّة ميسره لتقديم طلب صرف مستحقات التأمين، وذلك بهدف صرف مبلغ التأمين الخاص بكلّ مشترك، حيث يُمكن للمشترك التقديم لطلب صرف هذه المستحقات عبر الموقع الإلكترونيّ لمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة .

شروط صرف المستحقات التأمينية

هناك بعض الشروط التى وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي يحصل المشترك علي مستحقاته التأمينية، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

أن يكون المشترك بلغ سن الستون عامًا. يشترط أن يكون مر عام كحد أدنى على تاريخ التوقف عن العمل. عليك بتقديم المستندات والمعلومات الأساسية اللازمة لصرف التّأمين. أن يكون المشترك توقف عن مزاولة المهنة التي كان يعمل بها.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية

الدخول على رابط المؤسسة العامة للتأمينات. يتم كتابة اسم المستفيد المتقدم للخدمة بالكامل. نوع هوية المستفيد ورقم الهوية الوطنية للمستفيد رقم الجوال للمستفيد وعنوان البريد الإلكتروني ثم بعد قم بتحديد مكتب الخدمة الذي ترغب في الذهاب إليه من بين مكاتب المؤسسة المنتشرة بالمملكة قم بتحديد الخدمة وإدخال التاريخ المناسب الذي ترغب في التوجه خلاله عليك تحديد الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة للحجز.

نسبة التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين

عليك معرفة أن النسبة المسموح بها لانضمام الأشخاص الغير سعوديين إلى التأمين الاجتماعي في المملكة هي 2% فقط، ويقوم بدفع هذا التأمين صاحب العمل، ويتم الدفع في إحدى فروع الأخطار المهنية، بالإضافة إلى ذلك تختلف نسبة الخصم التي يحصل عليها الفرد الغير سعودي من التأمينات، ويرجع ذلك إلى عدم امتلاكه معاش بعد فترة التقاعد، كما لا يتم منحه دعم من خلال خدمة ساند، لذا تكون نسبة الخصم قليلة نسبيًا حيث تتمثل فيما يلي:

تكون نسبة الخصم مقدرة بحوالي 2% من الراتب الكلي للموظف الذي لا يمتلك جنسية سعودية، وهذه النسبة تخصم من الراتب بشكل شهري. ثم تقوم الشركة التي يعمل بها الفرد بتحمل نسبة من تأمينات الشخص هي أيضًا، وهذه النسبة عبارة عن 2%.

طريقة التسجيل والاشتراك في التأمينات الاجتماعية

عليك أن تعلم أنه يمكنك أن تشترك في التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية بسهولة، حيث قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإتاحة التسجيل عبر الموقع الرسمي لها، وللقيام بذلك يجب أن تقوم باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يدخل الشخص على الموقع الرسمي التابع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. من الصفحة الرئيسية اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. ستظهر أمامك قائمة تضم جميع الخدمات المتاحة على الموقع، اختر منها خانة التسجيل. ستفتح لك صفحة جديدة تطلب منك أن تقوم بإدخال بعض البيانات الشخصية عنك، مع ضرورة إرفاق صورة خاصة ببعض الأوراق التي سيطلبها الموقع. عليك أن تكتب جميع البيانات بصورة صحيحة تبعًا للموجود في الهوية الوطنية، مع مراعاة الاحتفاظ بجميع هذه الأوراق لأنك ستحتجاها في حال تم الموافقة على اشتراكك

المستحقات التأمينية بعد الاستقالة

تُقدّم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السّعودية مستحقات تأمينية للأفراد المتقاعدين عن العمل بعد استقالتهم، و تختلف هذه المستحقات التأمينية التي تُقدّم لهم فقد تكون مكافأة أو معاش تقاعديّ، أو معاش مستحقين، أو تعويضات مالية يتم تقديمها إلى المشترك عند انتهاء مدة خدمته وذلك طبقًا لأحكام القانون المعمول بها في المملكة العربية السّعودية.