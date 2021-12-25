50 ألف ريال بالتقسيط 24 شهر بدون كفيل ولا تحويل للراتب لدى تمويل إمكان

تمويل إمكان الميسر بمبلغ تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي فهو أفضل تمويل في السعودية حيث يوفر التمويل الميسر بالتقسيط من 12 شهراً إلى 24 شهراً أي يوفر فترات سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع من شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويجب توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص فقط لا غير لكن متاح التمويل لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي أي لا يشترط التمويل جهة العمل وذلك من ضمن الخصائص التمويلية التي تقدمها الشركة ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على هذا التمويل بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء عن طريق تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي في أراضي السعودية.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان مصرف الراجحي

تمويل إمكان الميسر يمتاز بالكثير من الخصائص التي تمنحها لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير فهي مخصصة لهم ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل وسوف نوضحها بالتفصيل لكم كما يلي:

يشترط التمويل من خلال شركة إمكان أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 سنه حتى 60 سنه ويكون حاصل على الجنسية السعودية.

كذلك يجب توفير تقرير عبر سمة ويجب عدم التعثر فيه لضمان الحصول على التمويل بموافقة فورية.

يجب إحضار حساب لدى بنك الراجحي لكي يتم التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

عليك توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير.

فتح سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

توفير مدة عمل ستة أشهر عند العمل في القطاع الخاص فقط لكن لا يشترط جهة العمل في السعودية.

جميع المزايا التمويلية المتوفرة لدى شركة إمكان