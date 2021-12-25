آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور وما هو موقف المستفيدين من الضمان بنظامه القديم

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من المستحقين لدعم الضمان، وما هو موقف المستفيدين من الضمان بنظامه القديم، وكما هو معروف جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور بنظامه الجديد، ليقضي على العشوائية وللحفاظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً، ولضمان حوكمة الضمان الاجتماعي بحي يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما يهدف إلى دمج هذه الفئات في المجتمع وجعلهم فاعلين ومؤثرين في الاقتصاد العام للمملكة، من خلال التحول من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال التأهيل والتدريب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ويتم ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبعض الجهات الأخرى، لذلك سوف نقوم هنا في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، وموقف المستفيدين الفعليين في النظام الجديد من نظام الاجتماعي المطور.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار لهذه الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم المناسب لهم والعمل على ضمان وتحقيق الاحتياجات الأساسية لكل مستحق منهم، وكما هو معروف فإن معاش الضمان الاجتماعي هو الراتب الذي يتقاضاه المستحق للضمان كل شهر، ويتم احتساب المعاش على النظام الجديد باتباع بعض الخطوات والتي سوف نذكرها فيما يلي:

عن طريق تحديد المعاش للمستقل والأسرة.

وبعد ذلك يتم جمع قيمة الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة مجتمعين.

يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب.

يتم مقارنه قيمة الدخل المحتسب الحد الأدنى للمعاش وفقاً لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 لكل فرد من أفراد الأسرة.

ما هو موقف المستفيدين من الضمان بنظامه القديم

صرح سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية أن هناك فرصة لمدة 6 شهور للتسجيل ولا داعي للاستعجال. ومن المقرر أن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بهم حتى يتم نقلهم على النظام الجديد.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور