التسجيل في نظام نور التعليمي لأولياء الأمور والطلاب 1443

التسجيل في نظام نور التعليمي، نظام نور التعليمي من أهم الأنظمة التعليمية والمنصات الإلكترونية في السعودية التي سهلت على جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عدة خدمات مختلفة خاصة بالدراسة كالاطلاع على النتائج ومتابعة مستوى الابن ومعرفة جدول الحصص الدراسية ورصد الدرجات والكثير من الخدمات الأخرى، وأصبح جميع الطلاب والمشاركين في العمليات التعليمية الآن مسجلين بصورة رسمية في نظام نور، وعلى من لم يشترك في المنصة حتى الآن ضرورة التسجيل في نظام نور وفق الخطوات التي سنوضحها لكم.

نظام نور التعليمي

أطلقت وزارة التعليم هذا النظام الإلكتروني الحديث لكي تسمح بتسجيل الطلاب الجدد به من خلال حسابات أولياء الأمور الشخصية، فبدلًا من القدوم إلى المدارس والتقديم مباشرة للطلاب الجدد يتم التقديم من خلال نظام نور التعليمي ولا تجرى المقابلة سوى في النهاية وفق موعد محدد من نظام نور، كما أن نظام نور وفر لأولياء الأمور عدة خدمات أخرى أهمها سهولة متابعة مستوى الطالب ومعرفة درجاته النهائية في الاختبارات ونشاطه في الفصل الدراسي وسهولة التواصل مع المعلمين من أجل ذلك.

خطوات التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور

لكي يستطيع ولي الأمور الاستفادة من جميع خدمات نظام نور عليه بإنشاء حساب في المنصة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول من الرابط الإلكتروني للمنصة.

اختيار التسجيل من تبويب تسجيل ولي الأمر لكي يقوم بوضع رقم الهوية الوطنية في الحقل الخاص برقم السجل المدني.

وبعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم في الحقل التالي والضغط على تبويب التالي لإتمام تسجيل جميع المعلومات الأخرى.

ومن ثم يجب الضغط على زر التدقيق لكي يتم مراجعة البيانات المكتوبة للتأكد من دقتها وبعدها النقر على حفظ ليتم إرسال البيانات المسجلة إلى المنصة لمراجعتها وإنشاء حساب رسمي لولي الأمر في المنصة.

نتائج الطلاب من نظام نور التعليمي

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب من نظام نور للتعرف على الدرجات التي حصل عليها الطلاب كالتالي: