كم راتب الجندي في السجون 1443 رواتب العسكريين في المديرية العامة للسجون

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عمر شويل - جدة كم راتب الجندي في السجون 1443، هذا السؤال يطرح بكثرة في الأيام الأخيرة بالسعودية. هذه الأخيرة التي تصرف للعاملين لديها رواتب شهرية، مقابل تقديمهم لخدمتهم في سعيهم لحماية الوطن والحرص على أمنه. تمنح لهم مبالغ مالية شهريا باتباع خطة مالية محكمة. أما بالنسبة لوظيفة جندي السجون الخاصة بالرجال في السعودية، فهي وظيفة حكومية يشغلها المواطنين السعوديين فقط. ويتم توظيفهم لدى المديرية العامة للسجون. كما تجدر الإشارة إلى أنها تابعة لوزارة الداخلية، وتتمثل مهام جندي السجون في تنظيم الأوضاع في السجون السعودية، وتوفير الأمن الداخلي في السجن، وحراسة النزلاء تحت رقابة مستمرة. وسنتحدث في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري، عن رواتب المديرية العامة للسجون 1443، تابعوا معنا.

كم راتب الجندي في السجون 1443

علاوة على ذلك، يطرح الكثير من المواطنين السعوديين سؤال كم الراتب الخاص بالجندي في السجون 1443. وتجدر الإشارة إلى أنّ جندي السجون في المملكة العربية السعودية، يمنح له راتب شهري تبلغ قيمته 3220 ريال سعوديّ، يصبّ في حساب الجندي نهاية كلّ شهر ميلادي، كما يستفيد جندي السجون من عدة منح مالية وبدلات خاصة، وسنتحدث عن ذلك في الفقرة الموالية بالتفصيل.

تجدر الإشارة إلى أنّ راتب جندي السجون يختلف باختلاف رتبته، فالراتب الأساسيّ لجندي السجون تبلغ قيمته 3220 ريال سعوديّ، أما بدل النقل: 5000 ريال سعودي. والبدل الخاص بالإعاشة: 500 ريال سعوديّ. أما راتب فني السجون: 750 ريال سعودي، وبدل إرهاب: 805 ريال سعوودي، طبيعة العمل: 805 ريال سعوديّ. مبلغ مرابطة: 950 ريال سعوديّ، خصم التقاعد: 289.80 وصافي راتب جندي السجون يصل إلى 7840.20 ريال سعودي.

رواتب العسكريين في المديرية العامة للسجون 1443

بالنسبة لرواتب العسكريين في المديرية العامة للسجون 1443، فهي كما يلي:

رتبة الجندي قيمتها 2800 ريال سعودي، البدلات 110 ريال سعودي، أما رتبة جندي أول 2950 ريال سعودي، البدلة 125 ريال سعودي. ويمنح لمن يشغل رتبة العريف 3270 ريال سعودي، وبدلته 150 ريال سعودي. رتبة وكيل رقيب: 3870 ريال سعودي، والبدلة 180 ريال سعودي. رتبة رقيب يمنح لهم 3870 ريال سعودي، البدلة 215 ريال سعودي، أما رئيس رقباء قيمة راتبه 6250 ريال سعودي، والبدلة الخاصة به 310 ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا الذي حاولنا أن نجيب فيه عن سؤال: كم راتب الجندي في السجون 1443. كما حددنا لكم رواتب العسكريين في المديرية العامة للسجون 1443. وهذا الموضوع يهم كافة السعوديين، ونخص بالذكر أولئك الذين يرغبون في شغل رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون. ويرغبون في الاستعلام عن راتب جندي.