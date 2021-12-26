نقداً 100000ريال وأول قسط بعد شهرين وبدون كفيل

هناك العديد من العروض التمويلية المختلفة والتى توفرها الآن العديد من شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الشركات شركة التيسير التى بدورها توفر تمويل شخصي فوري وأيضاً مع إمكانية تأجيل دفع أول قسط لمدة 60 يوم ويتميز كذلك القرض الشخصي لدى شركة التيسير بالعديد من المزايا الأخرى والتى بدورها تتوافق مع تطلعات العملاء.

نقداً 100000 ريال وأول قسط بعد شهرين لدى شركة التيسير

القرض الشخصي من شركة التيسير نقداً حيث يحصل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال كاش وأيضاً مع إمكانية تأجيل أول قسط لمدة 60 يوم ويعتبر هذا العرض متوفر حتى يوم 31 ديسمبر لعام 2021م ويتميز هذا التمويل بالآتي

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأن التمويل متوفر دون الحاجة لكفيل.

يتميز أيضاً القرض الشخصي من التيسير بعدم وجود حاجة لتحويل الراتب.

يستطيع العميل من الحصول وطلب التمويل اونلاين.

أيضاً خلال 24 ساعة يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل.

وأيضاً يتم وضع هامش ربح تنافسي وكذلك ثابت طوال فترة التمويل.

100000 ريال هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

حددت شركة التيسير للتمويل الشروط الموضوعة من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية من أجل الحصول على تمويل شركة التيسير.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره عند طلب التمويل لا يقل عن 21 عام.

ووضعت الشركة أيضاً شرط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

وأيضاً يشترط أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

تمويل شركة التيسير متاح اونلاين حيث يستطيع المتقدم من طلب التمويل من خلال خطوات بسيطة وهي