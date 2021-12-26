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عمر شويل - جدة إيداع سكني بالبنك sakani.housing.sa والذي تم الإعلان عن الموعد المقرر له منذ أيام قليلة، حيث يسعى جميع المتقدمين للحصول على تمويل المشروعات السكنية وشراء مساكن جديدة لهم للتعرف على الموعد المقرر لإيداع المبلغ المطلوب بالحساب البنكي ليتمكنوا من الحصول على شقة الأحلام بالتمويل البنكي الميسر من مشروع سكني للتمويل السكني بالمملكة، ويكون على كل مستفيد اتباع شروط البنك الخاصة بعد أن يتم التسجيل للحصول على طرق التعامل والسداد الأفضل والأكثر راحة له.

إيداع سكني بالبنك sakani.housing.sa نتائج الاستحقاق للتمويل السكني ديسمبر 2021

تسعى وزارة الإسكان بالمملكة لتوفير المشروعات السكنية المناسبة لجميع فئات المجتمع، كل على حسب حاجته، حيث يتم توفير السكن لجميع شرائح المجتمع كل على حسب الدخل الشهري والمستوى الاجتماعي والقدرة على سداد قروض التمويل السكني لهم، كما تقوم عدد من الهيئات والوزارات الأخرى بتوفير الأراضي التي يتم بناء المساكن عليها حسب حالة كل فرد، وتقوم مؤسسة الديوان الملكي السعودي بتوفير أراضي مجانية للذين ليس لديهم القدرة نهائيا على شراء تلك الأراضي، كل يعمل في صالح الفرد السعودي لتوفير الحياة الكريمة له.

برنامج التمويل السكني بوزارة الإسكان

تتيح الوزارة العديد من الخدمات والتي يكون منها نظام التمويل السكني والذي يكون لمن لديهم دخل شهري ثابت ليتمكنوا من ضمان السداد الشهري للقروض التمويلية، وتتكون للمقبلين على الزواج أو الانتقال للعيش في منزل جديد حسب المستوى المالي لكل منهم، ويرتبط البرنامج بعدد من المقومات والشروط:

يجب أن يكون المتقدم إليه من الجنسية السعودية.

يكون له دخل شهري ثابت يتم من خلاله تحديد الأقساط اللازمة بشكل شهري أو سنوي للسداد.

يتم تقديم المستندات المطلوبة جميعها والإقرار بصحتها.

يجب التزام كل فرد بالشروط التمويلية الخاصة بكل بنك على حده وعليه اختيار البنك الأنسب للتعامل معه بشكل منفصل عن وزارة الإسكان.

يتم السداد في المواعيد المتفق عليها والالتزام بكافة القوانين.

يجب التعرف على شروط الحصول على دعم سكني والالتزام بها.

أسباب رفض طلب التمويل السكني والحلول لهذا الرفض

يكون على المتقدم للحصول على الدعم التابع للوزارة أن يكون مستوفي شروط الاستحقاق، أو يتم التقديم منفصلا عنها، حيث قامت وزارة الإسكان بوضع عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها، ويتم إيقاف الدعم في الحالات التالية”

أن يكون للمستفيد منزل صالح للسكن، ويمكن تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للسكن لرفع الإيقاف.

يتم رفض الدعم في حال كان الوضع الائتماني للفرد غير مقبول بالبنك بسبب تعثره في سداد قروض سابقة، ويمكنه التوجه لبنك آخر والاستفادة من شروطه التمويلية.

يقوم البنك برفض الطلب إذا كان المتقدم لم يستوفي بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون بسبب العمر الأقل من 24 والأعلى من 60 عام.

الاستعلام عن إيداع دعم سكني بالبنك

أعلنت وزارة الإسكان أن الطلبات التي تم تقديمها من حوالي شهرين تم الرد عليها ويقوم المقبولين والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بالاستعلام عبر الرابط للتأكد من نزول المبالغ لهم، حيث أعلنت الوزارة أن الأحد 26 ديسمبر 2021 هو موعد نزول المبالغ في الحسابات للمقبولين، ويكو على الفرد متابعة البنك والتأكد منه ذلك، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية: