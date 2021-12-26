معونة جمعية الوليد alwaleedphilanthropies التي يتطلع للحصول عليها الراغبين في الحصول على خدمات جمعية الوليد الخيرية التابعة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، والذي لديه العديد من المشروعات السكنية التي يقدم منها بعض الشقق كدعم لغير القادرين على شرائها كما تقوم الجمعية بشكل شهري بالإعلان عن المقبولين في الحصول على سيارات مجانية لغير القادرين على شراء سيارة خاصة توفر عليها أعباء نفقات الانتقال إلى العمل، ويتم الالتزام بشروط الجمعية الخيرية الخاصة عند التسجيل والقبول وعند استلام المعونة أيضا.

معونة جمعية الوليد alwaleedphilanthropies توزيع شقة أو سيارة بمشروعات الجمعية الخيرية

يقوم عدد من رجال الأعمال بالمملكة بالمساعدة في عمل الخير للمحتاجين بالمملكة والذي يعتبر تزكية عن أموالهم وأيضا مساعدة لأبناء الوطن ومساعدة لمؤسسات المملكة للتعاون في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وهنالك عدد من رجال الأعمال أصحاب المشروعات الكبيرة الذين يقوموا بعمل الجمعيات الخيرية التابعة لمؤسساتهم لتقديم الدعم إلى عدد من الفئات حسب الالتزام باشتراطات هذا الدعم وإثبات الاستحقاق له.

الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية التي تقدم الدعم للمحتاجين من ابناء المملكة

هنالك عدد من المؤسسات والوزارات الحكومية التي تهتم بتقديم الدعم للمحتاجين وتعتمد على التسجيل بالجمعيات الخيرية أو الرابط المباشر للوزارة، كما أن هنالك عدد من الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التسجيل في طلب الدعم من الرابط المباشر لها، وتكون تحت إشراف المملكة، وتكون عدد من المؤسسات الخدمية كالتالي:

جمعية ومؤسسة إحسان والتي تتبع المؤسسات الحكومية ويتم عليها استقبال تبرعات أموال الزكاة من أهل الخير ورجال الأعمال وتقوم بتوزيعها على المحتاجين والمسجلين لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة.

الضمان الاجتماعي والذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم عليه تسجيل المواطنين محدودي الدخل أو مدعومي الدخل، وكذلك أصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة، ويتم صرف مبالغ شهرية لهم وفق عدد من الشروط.

جمعية الوليد بن طلال والتي تقبل الغير مقبولين في الضمان الاجتماعي للمملكة برفع الحد الأدنى للدخل، من 1100 ريال إلى 6000 ريال شهريا.

شروط الحصول على دعم مؤسسة الوليد الخيرية

شروط الحصول على سيارة شروط الحصول على شقة لا يكون الدخل الشهري له أكثر من 3000 ريال.

يتم التقدم مرة واحدة للحصول على سيارة.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم سيارة بالفعل. يجب ألا يتعدى الدخل الشهري 3000 ريال.

ويكون المتقدم ليس لديه عقار بالفعل.

يتم التقديم والحصول على شقة مرة واحدة.

ينطبق عليه شروط التوريث والمتابعة من المؤسسة.

كيفية التسجيل للحصول على دعم المؤسسة الخيرية للوليد