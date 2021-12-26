تعرف على أسباب توقف صرف معاش الضمان الإجتماعي الجديد وفق النظام المطور

هناك أسباب لتوقف معاش الضمان الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن هذه الأسباب وهنا يكون السؤال عن متى يتوقف الضمان الاجتماعي؟ والذي سوف نكتب الاجابة عن هذا السؤال مقالنا ونوضح الأسباب والحالات التي يتوقف فيها معاش الضمان الاجتماعي عن الصرف للمستفيدين، وكيفية تجنب هذه الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم وقف صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ويوقف صرف المعاش في حال عدم الالتزام بالشروط الموضحة للضمان أو التعليمات الصادرة عن الوزارة وفي حال تخلف شرط من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الموضحة من قبل الوزارة، وذلك بعد أن أعلنت عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، نظام الحماية الاجتماعية الذي يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة بالمجتمع، وذلك من أجل تزويدهم بالدعم المالي، وتمكينهم من تحسين معيشتهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال المالي لهم والتحول من أفراد محتاجة للمساعدة إلى أفراد منتجة من خلال التأهيل والتدريب.

اسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد:

الحالات التي يجب توقف نزول الضمان الاجتماعي المطور لها:

حيث اوضحت وزارة الموارد البشرية عن الحالات التي يجب توقف نزول الضمان الاجتماعي المطور كالتالي:

في حال اختلف المتقدم في احدى الشروط وعدم توافرها يتم وقف الضمان في هذه الحال.

عند تقديم بيانات غير صحيحة عن الفرد المستقل أو الأسرة تختلف عن البيانات الفعلية.

يتم وقف الضمان الاجتماعي في حالة صعوبة تحديث البيانات الشخصية خلال فترة محددة حوالي ألا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديث الضمان الاجتماعي.

في حالة عدم الالتزام بالخطة التأهيلية

في حالة أن الشخص المتقدم قادراً على العمل وليس في حاجة للبحث عن فرصة لاستغلالها، ولم يقبل على عروض العمل والتدريب أو فرص توظيف إلكترونية.

يمتنع النزول في حالة أن الشخص المستحق مقيم في إحدى مراكز إيوائية

عند التنازل من جانب المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي.

في حال وفاة المستحق للمعاش الضماني.

شروط الاستحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور:

ان يكون المواطن طالب الدعم سعودي الجنسية والمقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يتم استثناء زوجة المواطن السعودي والمرأة المطلقة والأرملة ممن لهم أبناء سعوديين.

يتم استثناء أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي.

يتم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

من الضروري أن الأشخاص المستحقة تنطبق عليه العديد من المعايير الخاصة بامتلاك بجانب استخدام الثروة التي تم تحديدها للائحة.

يجب الاستيفاء الخاصة بمتطلبات التي تتعلق بوزارة الصحة والتعليم

يستحق المعاش في حالة عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية

كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور: