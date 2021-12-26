خلال دقائق بالتفصيل كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطنين الكترونياً

في ظل ما تشهده المملكة من تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات وإستخدام الذكاء الإصطناعي سدايا فقد أطلقت وزارة الداخلية متمثلة في الاحوال المدنية عن خطوات تفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي “سدايا”،عن طريق تطبيق “توكلنا” او عن طريق منصة ابشر، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الهوية الرقمية تعد بديل موثوق للهوية الورقية، وأوضحت الأحوال المدنية السعودية خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر للمواطنين والتي تعد أحد الخدمات الالكترونية المقدمة حديثا، ومن خلال تلك الخدمة يمكن للمواطن استعراض هويته عبر الحساب الشخصي للفرد بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم الاطلاع على كافة البيانات الخاصة به، ولفتت الوزارة إلى أن “الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”، وتُعد إثبات رسمي معتمد للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر:

يمكنك تفعيل الهوية الرقمية من خلال عمل عدة خطوات أهمها مايلي:

أولا عليك بالدخول على رابط “أبشر أفراد” على هاتفك المحمول.

ثم نقوم بخطوة تسجيل دخول، من خلال ادخال رقم الهوية أو رقم الإقامة والرقم السري.

ثم عليك بالنقرعلى كلمة “خدماتي”.

ثم تختار ايقونة “تحميل هوية الفرد”.

ثم عليك بمراجعة بيانات البطاقة وقرائتها بعناية.

ويتم الضغط على أيقونة تحميل الهوية ثم تصدير البيانات بشكل تلقائي.

وبعد اجراء هذه الخطوات ستحصل على هويتك عبر هاتفك للمواطن.

كيفية استخراج الهوية الشخصية:

لإستخراج هوية شخصية مجانا لابد من اتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول على رابط ابشر الالكتروني.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول وإدخال البيانات للتمكن من الدخول على الحساب الشخصي.

تظهر قائمة يتم اختيار منها قائمة المواعيد ويتم اختيار الموعد بعد الضغط على أيقونة حجز موعد

التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

ثم تختار المكان الأقرب لعنوانك الشخصي.

يتم بعد اختيار المكان عليك بالتوجه في الموعد المحدد إلى فرع الأحوال المدنية.

متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر توكلنا:

يتم تعديل المؤهل الدراسي الكترونيا من خلال عدة خطوات مع إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي وتقوم بالخطوات الاتية: