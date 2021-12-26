نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي : موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية 1443هـ برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي أحد برامج الضمان الاجتماعي السعودي، التي تقدم الدعم المالي للأسر السعودية الفقيرة، والأسر محدودة الدخل، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية، ونجد أن أكثر المستفيدين من المساعدات المقطوعة، الأسر السعودية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويتم اختيار الأشخاص من خلال عمل دراسة حالة للمتقدمين، فيتم اختيار المواطنين الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات المقطوعة، ويتم الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون أي تحيز لأحد، ويتم الاختيار حسب أسبقية التقديم، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني بشرح شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويستطيع أي فرد التسجيل والاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يوجد موعد معين لصرف المساعدات المقطوعة، وجاء هذا البيان للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد الصرف، وناشد من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر الوزارة بصرف المقطوعة للحالات الأكثر احتياجاً من الأرامل والمطلقات الذين ينتظرون صرفها منذ سنين، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.

رابط الحصول على المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بإنشاء رابط للحصول على المساعدات المقطوعة، وكان الهدف من إنشائه هو مساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وبعد قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة، يقوم الضمان الاجتماعي بدراسة كل الحالات المتقدمة لاختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات، ويستطيع كل مواطن سعودي التقديم من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

شروط التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي، وأبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي. يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة من أصحاب الدخل المحدود. أن يكون المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو كبار السن الغير قادرين على العمل. الأرامل ويعولون أطفال وليس لديهم دخل شهري ثابت، والمطلقات وليس لديهم مصدر رزق، والمهجورات. لا يكون المتقدم للحصول على الإعانات من أصحاب العقارات أو الأراضي الزراعية. لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً، أثناء التقديم للحصول على مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تصرف مساعدة الضمان الاجتماعي مرة كل عام، لأصحاب المعاشات الضمانية، بشرط مرور عام على تاريخ الصرف، وعدم وجود أي دخل أخر ثابت. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عامين، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إذا كان المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة، يتقاضى راتب أخر غير معاش الضمان، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم مباشرة. يتم حساب قيمة المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية، بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم، وتحدد قيمتها بعد تقسيم الدخل الشهري للمواطن الذي يرغب في الحصول عليها على عدد أفراد الأسرة، والحد الأقصى لقيمة المساعدة المقطوعة الذي يستطيع أي مواطن تتوفر فيه الشروط الحصول عليه 30 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول المساعدة المقطوعة

قالت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يجب أن تتوفر المستندات الآتية للحصول على الإعانات المقطوعة:-

أن يحضر المتقدم صورة من الهوية الوطنية، والسجل الأسري للمتزوجين.

يجب أن يحضر الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ما يثبت أن السكن الذي يقيم فيه يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي.

أن يحضر المتقدم صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو إيصال كهرباء.

أن يحضر ما يثبت قيمة الدخل الشهري إذا كان موجود.

الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة السعودية

هناك بعض الفئات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أصحاب العجز سواء كان عجز كلي أو جزئي من غير القادرين على العمل. المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. المطلقات وليس لهن دخل شهري يعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية. المهجورات اللاتي ليس لديهن دخل شهري ولا يعرفون مكان الزوج.

قال الأستاذ إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي، قام بإيداع قيمة المعاشات الضمانية لشهر محرم 1443هـ، في حسابات المواطنين البنكية، وتضمنت هذه المبالغ الدعم الخاص بالبرامج المساندة.

خطوات الاعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة السعودية

يستطيع أي مواطن سعودي متقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي الاعتراض على عدم الصرف من خلال الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-