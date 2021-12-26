الصكوك تعني مجموعة من الأوراق تثبت لحاملها تملكه الشيء ليستطيع ممارسة حقوقه القانونية عليها مثل أوراق العقارات وقد وفرت الحكومة السعودية إمكانية تحويل الصك القديمة إلي إلكتروني، حيث أصبح الكثير من الأفراد يستبدلون أوراقهم بنسخه إلكترونية لما بها من مميزات كالسرعة والإنجاز، فضلا عن أن الصكوك تعد من الأوراق التي تستخدم بشكل يومي، وفي هذا التقرير سوف نوضح شروط وخطوات تحديث الصكوك القديمة عبر منصة ناجز الإلكترونية.

خطوات تحديث الصكوك القديمة عبر منصة ناجز

وزارة العدل السعودية قد أتاحت إمكانية تحديث الصكوك القديمة إلى الشكل الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

يمكنك الانتقال إلى منصة ناجز الإلكترونية. انقر على الخدمات الإلكترونية. ثم انقر على تحديث السوق وتحويلها إلى إلكترونية. وبعد ذلك اضغط على زر الحصول على الخدمة. اطلع على جميع الشروط ثم اسجل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. حدد الدخول أما بكلمة المرور والرسالة أو بطاقه الهوية الشخصية. في حالة اختيار كلمة المرور سيتم عرض بيانات الرمز التحقق واسم المستخدم وكلمه السر. سوف يرسل الموقع إليك رسالة بها الرسم السري للدخول. اعد كتابة هذا الرسم في الخانة المخصصة لذلك وانقر على زر المتابعة. وبعد ذلك انقر على زر طلب جديد واكتب بيانات مقدم الطلب أو الوريث وهي الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد نسبه الملكية. ادخل البيانات الخاصة بالصك وهي التاريخ بالهجري ورقمه ومصدره. ارفق صورة للصك من الخلف والأمام. اضغط على أيقونة حفظ و متابعه. التحقق من البيانات التي أدخلتها. ثم اضغط على زر إرسال طلب. سيتم عرض رسالة تأكيد الإرسال اضغط عليها. اكتب رقم الهاتف الجوال و انقر على متابعة الإرسال.

ضوابط تحديث الصك القديم للشكل الإلكتروني

وزارة العدل ضاعت عدد من الشروط والضوابط التي يتم تحديث الصك للشكل الإلكتروني وهي