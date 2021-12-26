نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف المديرية العامة للسجون في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للشئون تعلن وظائف شاغرة بها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها مؤسسه أمنية تتبع وزارة الداخلية في السعودية وقد تم تأسيسها سنة 1388 من خلال أمر ملكي بتشكيل هيئة للمصلحه العامه للشؤون مع ملاحظة أن هذه الهيئة منفصلة عن الهيئة الأمن العام في السعودية، وتم تعيين الموظفين في الهيئة عام 1398 هجريا و بصدور أمر ملكي ولكن في عام 1421 تم فصلها بشكل مستقل من عن هيئة الأمن العام في المملكة، وأصبح لها مهام خاصة بها مثل إدارة الأعمال التي تخص السجون وحراسه النزلاء في جميع السجون وسوف نعرض فيما يلي الوظائف التي تقدمها والشروط ايضاً.

شروط التقديم في وظيفة جندي السجون 1443

القبول في وظائف جندي السجون في المملكة السعودية يجب أن تتوفر الشروط التالية :

● أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم على أراضي المملكة مساء بشكل دائم.

● أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة وما يعادلها من الشهادات خارج المملكة.

● أن يتمتع المتقدم بخلق طيبة وسمعة حسنة، ولا يكون مطلوب على أي قضايا.

● يجب ألا يكون المتقدم سبق له العمل في وظائف عسكرية من قبل، وأن يكون غير متزوج.

● يجب أن يتمتع بصفات بدنية جيدة مثل الطول والوزن وتكون مطابقة للشروط.

● ان ينجح المتقدم وفي كافة الاختبارات التي يخضع لها من قبل الهيئة العامة للسجون.

موعد التقديم لوظائف المديرية العامة للشئون 1443

أعلنت الهيئة العامة للسجون عن موعد الوظائف، حيث انه يكون من يوم الإثنين الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 2021 ويستمر ليوم الخميس الموافق 30 شهر ديسمبر لعام 2021.

كيفيه التقدم لوظائف المديرية العامة للشئون 1443

التقديم على وظائف المديرية العامة من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الهيئة العامة، ومنصة ابشر للتوظيف، ويجب اتباع الخطوات التالية

● الضغط على الرابط الرسمي لهيئة السجون العامة.

● الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط.

● قراءة جميع الوظائف الخالية في المديرية

● يضغط المتقدم على وظائف المديرية العامة للسجون.

● ثم بعد ذلك يقوم بملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الإسم والسن هو رقم الهوية وغيرها

● يضغط المتقدم على التالي ثم يضغط على تأكيد الطلب.