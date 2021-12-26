نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سكني للمطلقات والارامل والشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في سكني للمطلقات لقد قامت وزارة الإسكان بإتاحة هذا البرنامَج لمساعدة النساء المطلقات والأرامل ذات الدخل المحدود حتى يتمكنوا من الحصول على امتلاك وحدة سكنية في المملكة العربية السُّعُودية حيث إن هذا الأمر من الأمور المهمة التي يريد معرفتها بعض من النساء لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في سكني للمطلقات وغير ذلك من خلال مقالنا هذا.

التسجيل في سكني للمطلقات

يعتبر برنامَج سكني للمطلقات من أهم البرامج التي تعمل على مساعدة النساء المطلقات والأرامل وغيرهم من حتى يتمكنوا من الحصول على مسكن مناسب وذلك يمكن أن يتم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الولوج إلى موقع الإسكان الاجتماعيمنص سكني https://sakani.sa.

ثم النقر على أيقونة سكني.

يمكن أن يتم تسجيل الدخول بواسطة تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو بواسطة منصة النفاذ أبشر.

إذا تم تسجيل الدخول برقم الهُوِيَّة الوطنية يتم تدوين البيانات التالية (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، تاريخ الميلاد، والموافقة على الشروط، النقر على أيقونة تسجيل).

تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال.

النقر على زر التالي.

إدخال البيانات المطلوبة مثل (كلمة المرور، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رَقَم الهاتف، طريقة التواصل المفضلة، النقر على زر تسجيل، تدوين رمز التحقق مرة ثانية).

بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على الخيارات المناسبة من ضمن الاختيارات السكنية الموجودة.

وأخيراً النقر على زر تأكيد حتى يتم التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في سكني للمطلقات

قامت وزارة الإسكان بوضع بعض الشروط التي يجب على المرأة المتقدمة للحصول على دعم برنامَج سكني مراعاتها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب على المرأة المتقدمة ألا تمتلك سكن آخر.

لا بد من أن يكون مر فترة لا تقل عن سنتين على الطلاق.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة مقيمة داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية وتعول أبنائها.

كما يجب ألا يزيد عمر أبنائها من الذكور عن خمس وعشرين عاماً.

طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية لمساعدة المواطنين ذات الدخل المنخفض أو عديم الدخل وذلك يكون بواسطة تطبيق سكني أو منصة سكني حتى يتم التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي يتم إتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

الضغط على زر أنا لست روبوت.

النقر على رابط التالي.

تدوين البيانات والموافقة على الشروط والأحكام.

سوف يتم إرسال رسالة التحقق عبر الجوال يجب أن يتم تدوينه ثم النقر على زر التالي.

تسجيل البيانات المطلوبة حتى تتم اكتمال التسجيل.

النقر على زر المِلَفّ الشخصي.

في حالة الاستحقاق يتم النقر على زر التحقق.

الضغط أيضاً على التقدم والموافقة على الشروط.

على المستخدم أن يقوم بالإجابة على الأسئلة المذكورة.

القيام بتعديل البيانات الخاصة بالعائلة.

يتم انتظار مراجعة الطلب.

الضغط على زر إكمال طلب التسجيل.

تدوين البيانات الإضافية مثل (المدينة، الوظيفة، معلومات الإقامة).

اختيار أيقونة حفظ ومتابعة.

اكتمال كافة البيانات المطلوبة.

التأكيد من حالة الاستحقاق.

بعد ذلك سوف يتم ظهور رسالة تفيد الاستحقاق.

الضغط على زر الاستحقاق وذلك حتى يتم الحصول على الوحدة السكنية.

وأخيراً يتم طباعة صفحة استحقاقي.

وفي الختام نكون قد تعرفنا إلى التسجيل في سكني للمطلقات كما تعرفنا إلى الشروط التي يجب مراعتها عند التسجيل في سكني للمطلقات ونحن إلى ذلك قمنا بذكر طريقة التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي.