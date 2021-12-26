تخفيضات 60% على الجوالات والاجهزة والسلع في هايبر بنده بالسعودية اليوم

تخفيضات هايبر بنده على الجوالات، تعتبر بندة واحدة من أهم المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الإلكترونية وهواتف المحمول وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض من هايبر بندة على الجوالات والأجهزة الإلكترونية.

تخفيضات بنده على الإلكترونية:

حرصت بندة على أن توفر مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات والأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

سماعة لاسكلية متوفرة باللون الأبيض أونور.

شاحن متنقل اس بي اس.

خلاط كيك أون.

شاحن متنقل أووي.

خلاط سينكور.

خلاط يدوي جيباس.

عصارة كينوود.

قطاعة سينكور.

خصومات جديدة من بندة في السعودية على الهواتف:

حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها الهواتف وإليكم في السطور الآتية أقوى تلك الخصومات

موبايل سامسونج A71.

هاتف سامسونج A21S.

هاتف سامسونج A01.

هاتف سامسونج آي 42.

هاتف لينوفو Ab.

هاتف هواوي y9a.

خصومات بندة على الأجهزة:

لا تقف خصومات بندة فقط على هواتف المحمول بل تمتد العروض لتشمل تشكيلة من الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

قلاية بدون زيت من شركة تيفال مع سعة 4.2 لتر وتعمل بقوة 1400 واط.

مكواة جافة ثقيلة من شركة كلين أون.

عصارة أربعة في واحد من شركة جيباس.

غلاية كهربائية كليك أون مع سعة 1.8 لتر.

مكواة كليك أون.

غسالة تعبئة علوية وايت وستنجهاوس.

مكنسة كهربائية كليك أون مع سعة كبيرة 25 لتر تتسع وزن تسعة كيلو جرام.

قلاية بدون زيت تيفال.

توفر الشركة عرض على جهاز مايكروويف من إنتاج شركة وايت وستنجهاوس بسعة كبيرة للغاية تقدر 20 لتر.

طاهية أرز من إنتاج شركة جيباس بسعة تصل إلى 1.8 لتر.

فكل ما ترغبون فيه من منتجات ستجدونه لدى شركتنا فالهدف الذي تعمل من أجل هو توفير كل ما يحتاج إليه العميل من منتجات فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع الآن وستحصلون على كل ما تحتاجون إليه من أجهزة بأقل الأسعار فتعمل الشركة فقط من أجل خدمة العملاء في المقام الأول.