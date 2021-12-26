نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية في المقال التالي
عروض وخصومات هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة، يعد هايبر بنده من أهم الأسواق التجارية انتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع علي مستوى السعودية وأيضاً فروع عديده في جميع الدول العربية ويعد من أشهر المراكز التسويقية على مستوي الخليج العربي، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء بعروض لا تقاوم وتصل ل60٪ على كل المنتجات المتواجده بداخلة وتتوافر في كل الفروع في نفس الوقت لتسهيل على العميل سهولة شراء العرض المتوفر على السلع الضرورية والأزمة له كل هذا لينال إرضاء جميع العملاء.
عروض هايبر بنده على المنتجات الضرورية:
تشمل العرض على جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل منزل والخصومات هائلة وتصل في بعض الأوقات لأكثر من 60٪، بالإضافة إلى منتجات مجاناً وأيضا عروض التوفير بشراء منتجين او اكثر بسعر منتج واحد كالعرض المتوفر على دجاج الكبير تقوم بشراء عبوة والحصول على الأخري مجاناً، وخضار مجمد الكبير إشتري واحدة بالإضافة إلى اتنين مجاناً، والفواكه المجمدة كفراولة الكبير اشتري ثلاثة بسعر واحدة فقط وغيرهم من المنتجات كدواجن ساديا أفخاد غليظة/أجنحة دجاج ساديا اشتري إثنين بسعر واحدة وصدور دجاج ساديا 2 عبوة بسعر واحدة والكثير من العروض علي جميع السلع والمنتجات الضرورية.
عروض هايبر بنده على الدواجن :
- دجاج بدون عظم 2.5كغ لعمل المشاوي بسهولة والذ واشهي الأطعمة يلزم توفير دجاج عالي الجودة ك دجاج ساديا، السعر قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.
- عرض التوفير أشتري واحده واحصل على العبوة الثانية هدية مجانية، افخاد دجاج غليظة/أجنحة دجاج 900 كغ (2حبة)الخصم يصل ل50٪ السعر قبل العرض 37.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج طرية للإستمتاع بالعرض بادر قبل نفاذ الكمية، 2 كغ السعر للكيس قبل العرض 58.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.
- أشتري بنصف الثمن، بطاطس مقلية 2.5 كغ/رفيعة 2.5كغ خصم يصل ل50٪، عالية الجودة لاغني عنها بجانب جميع الأطعمة، السعر للكيس قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.50 ريال سعودي.
- خضار مجمد 3 حبات بسعر واحدة فقط، خضار مشكل مع ذرة، فاصوليا خضراء متقطعة/بازلاء خضراء/ملوخية /سبانخ متقطعة، السعر قبل العرض ل3حبات 29.85 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.
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