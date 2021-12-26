كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي وكيفية إرسال طلب المساعدة إلكترونياً 1443

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كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي، تعتبر من أهم الوسائل التي توفرها المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين المحتاجين هي تقدم المساعدات من قبل الديوان الملكي للفئات والأسر الفقيرة ومحدود الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا حرصاً من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وجميع القطاعات المسؤولة في المملكة بعدة طرق، حيث أن الديوان الملكي يعتبر أداة تقوم باستقبال طلبات المواطنين الذين يكونوا بحاجة للحصول على الدعم المادي. كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي بعد أن يقوم الفرد بمليء الطلب من ثم يجب عليه أن يتم اتباع هذه الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لتقديم الطلب والتمكن من الحصول على مساعدة التي يرغب بها:

في البداية يقوم المواطن بكتابة نموذج الطلب الذي يتعلق بالحصول على المساعدات المرغوب بها من قبل الديوان الملكي، ويجب أن يكون منسق يبدأ بذكر الله والترحيب وتوضيح دور خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم توضيح المساعدة المرغوب بها وإضافة البيانات التي تتعلق بطلبك.

من ثم يتم اختيار الطريقة التي ترغب بها في تقديم الطلب.

بإمكانك القيام بإرسال الطلب عن طريق أرقام الديون الخاصة بالتواصل “8004000000، 92003003”.

بإمكانك إرسال الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي بطريقة إلكترونية وهذه تعتبر من أسهل الطرق المتبعة لتقديم طلب المساعدة. كيفية إرسال طلب المساعدة إلكترونياً من أسهل الطرق التي تتبع لتقديم طلب الحصول على المساعدة من قبل الديوان الملكي التي أصبحت متاحة لكافة المواطنين السعوديين هو تقديم الطلب إلكترونياً من خلال هذه الخطوات: يدخل المتقدم على الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي الإلكتروني بطريقة مباشرة.

من ثم يتم النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

سوف يظهر لك الخدمات المتاحة في الموقع يتم النقر على خدمات المساعدة المالية.

من ثم سوف يظهر أمامك نموذج عن طريقة يتم ألقيتم بتقديم الطلب.

من ثم يتم إضافة كافة البيانات المرغوب بها الخاصة بالمواطن.

بالنهاية يتم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

سوف يتم التواصل معك من خلال البيانات التي قمت بإضافتها في خطابك بخلال مدة تبدأ من شهر وبحد أقصى 4 أشهر. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي وكيفية إرسال طلب المساعدة إلكترونياً 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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