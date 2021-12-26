نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم السجون 1443 شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم السجون 1443، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية، من بين أبرز المواضيع التي شغلت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. حيث صرّحت المديرية العامة للسجون عن فتح باب التقديم لوظائف السجون 1443 لرتبة جندي رجال. وتهدف هذه المؤسسة الأمنية إلى توفير الجو الملائم بالسجون، من أجل جعلها وسطا مناسبا لإصلاح المساجين وتطويرهم، وهذا من أجل ترقية المجتمع السعودي والتقليل من نسب الجرائم والتجاوزات. ويمكن للراغبين في تقديم السجون، أن يسجلوا من خلال البوابة الإلكترونية أبشر للتوظيف. وسنتحدث في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري عن رابط تقديم المديرية العامة للسجون 1443، وأهم الشروط والضوابط الواجب توفرها في المتقدمين وكذلك كم راتب الجندي العامل في السجون.

رابط تقديم السجون 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين في الأيام الأخيرة عن رابط موقع تقديم السجون 1443. وكانت المديرية العامة للسجون قد أعلنت بأنّه يمكن للراغبين في التقديم أن يسجّلوا إلكترونيا، من خلال بوابة التوظيف المعروفة في السعودية “أبشر للتوظيف”. وقد وضعت المديرية المعنية هذا الموقع من أجل تسهيل الأمور على المواطنين السعوديين الراغبين في شغل وظيفة برتبة جندي.

علاوة على ذلك، فإن المواطن الراغب في التقديم لوظائف السجون، يتعين عليه أن يدخل للرابط ويدرج كل بيناته بشكل صحيح. ونعني بذلك المعدل التراكمي واختبارات القياس. ويمكن للمتقدم أن يقوم بعملية التسجيل بطريقة صحيحة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وأوّلها الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف في السعودية أبشر للتوظيف. وسنلخص لكم الخطوات فيما يلي:

يدخل المتقدم إلى بوابة أبشر للتوظيف

يضغط على عبارة ” تقديم إلى الوظائف”.

يمكنه أن يطلع على الوظائف الوظائف المتاحة، بعد ذلك يختار وظيفة المديرية العامة للسجن في السعودية.

يقرأ الشروط والأحكام جيدا، ثم ينقر على تقديم الطلب.

يدرج بياناته الشخصية المطلوبة في الخانات المحددة.

بعدها ينقر على الطلب ويحتفظ بالرقم ويطبعه، ثم ينقر على إنهاء.

شروط وظائف المديرية العامة للسجون

من أجل شغل رتبة جندي رجال لكافة المواطنين السعوديين الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، وضعت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية، مجموعة من الضوابط والشروط التي تخوّل المواطن للقبول. وكانت الأولوية فيها لحيازة الجنسية السعودية، مع شرط الإقامة الدائمة في المملكة. كما أن المتقدم للوظيفة يجب أن يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون للمتقدم سيرة حسنة، ولم يسبق أن حكم عليه قضائيا، أو يكون قد ارتكب جرائم تخلّ بالشرف. كما لا يجب أن يكون المتقدم قد عمل في وظيفة بالخدمة العسكرية السعودية. وأن يكون طوله ووزنه متناسبان حسب اللائحة الطبية الموضوعة، وفي حالة كان متزوجا، يجب أن تكون زوجته سعودية، إذ يمنع من التقديم من كانت زوجته أجنبية.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون الموظف ناجحا في كل اختبارات القبول، وأن ينهيها بشكل تام وصحيح. وأن تكون هويته الوطنية سارية المفعول حين يجري الاختبارات أثناء التقديم. وأن يقوم بمعادلة شهادته إن كانت صادرة من خارج أراضي المملكة، ويصدقها في وزارة التعليم السعودية. كما يتعين عليه أن يقوم بملأ الخانات في بوابة أبشر للتوظيف بشكل صحيح.

موعد تقديم وظائف المديرية العامة للسجون 1443

كانت المديرية العامة للسجون قد أعلنت عن فتح باب التقديم من أجل استقبال طلبات التوظيف من المواطنين السعوديين، وقد حددت من أجل هذا تاريخ البدء في يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 الموافق 23/5/1443، إلى غابة يوم السبت الموافق لـ 1 يناير 2022 الموافق لتاريخ 28/5/1443. وهذا من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف بالسعودية أبشر للتوظيف.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا، الذي تناولنا فيه موضوعا يهم الكثير من الفئات في السعودية، وهو رابط تقديم السجون 1443، وشرحنا لكم طريقة التقديم بشكل إلكتروني. كما ذكرنا لكم بشكل مختصر شروط التقديم لوظائف السجون. والتي لا يمكن للمواطن السعودي أن يشغل رتبة في المديرية العامة للسجون من دون استيفائها كلها.