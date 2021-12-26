نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده على جميع السلع وخصومات 60% في المقال التالي
يقوم هايبر بنده بتقديم الكثير من العروض والخصومات على جميع السلع والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم وغيرها من الخضروات والفاكهة بشكل كبير، حيث أنه من أكبر الهايبرات في المملكة العربية السعودية الذي لديه عدد كبير من المواطنين يقبلون عليه ويثقون في منتجاتة، وايضآ أسعارها حيث أنه يقدم العروض لجذب أكبر عدد من المواطنين، كما أنه يقدم الهدايا الخصومات لهذا الشهر وتصل إلى 60 %وسوف نعرض ذلك بالتفصيل.
عروض هايبر بنده في نهاية العام
يقدم هايبر بندا في نهاية العام الكثير من العروض على سلع المختلفة ومنها الدجاج المجمد والبيتزا والبطاطس وجميع المنتجات الغذائية مثل البسكويت بالتمر، كما أنه يقدم لجميع العملاء الهدايا على نسب شراء الكبيرة و يتم تقديم الهدية عن طريق سحب و اختيار الفائز، حيث يحق لكل فرد الفوز مرة واحدة فقط حتى يترك فرصه لباقي العملاء بالفوز، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى على باقي المنتجات من الألبان والخضروات والفاكهة والمنظفات والسلع الغذائية وغيرها من كل ما يحتاجه المنزل في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات الفاكهة اليوم
- يقدم سعر البرتقال المصري أبو سره الفاخر بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا من 4.95 ريال سعودي، حيث يعتبر من أكثر الفاكهه المطلوبه التي تعزز صحة القلب، وايضآ تحتوي على نسبة فيتامين د عالية و تحمي من أمراض السرطان وغيرها، كما أنها تزيد من قوة المناعة.
- كما أنه يقدم مشروبات الشعير بسعر 23.95ريال بدلا من 32.95ريال، حيث أنه من المشروبات التي تطرد السموم من الجسم وتعالج الكثير من مشاكل التهابات وايضا تعمل على خسارة الوزن وتحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم
- بالإضافة إلى عرض معجون الأسنان فيصل سعره إلى 10 ريال بدلا من 15 ريال سعودي، حيث أنه يخلص الكثير من روائح الفم الكريهة، وايضا يعمل على تبييض الأسنان ويعالج التهابات اللثة وغيرها من مشاكل الأسنان المختلفة ويقاوم التسوس
- عرض كتف عجالي بسعر 49.95ريال سعودي حيث تعتبر من أشهى الأطعمة بعد التسوية.
- سعر كتف خروف سواكني بالعظم يبلغ 52.59ريال سعودي رأي المفضلة عند الكثير بسبب ما تحتويه من كثير من الفوائد وبروتينات مهمة للجسم بالإضافة ج إلى طعمها الشهي.
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