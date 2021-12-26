هنا “طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي”

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يبحث الكثير من المواطنين السعوديين و المقيمين داخل المملكة عن طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي السعودي، حيث يعمل الديوان الملكي على عدد من الملفات ومن بين هذه الملفات التواصل مع المؤسسات الحكومية، ويعتبر الدور الأهم للديوان بالنسبة للمواطنين هو استقبال رسائلهم، وشكاويهم، كما يقوم بتلبية حاجاتهم المختلفة.
الديوان الملكي:
يقوم الديوان الملكي داخل المملكة باستقبال برقيات المواطنين والمقيمين في السعودية، ويكون مضمون البرقية الخدمة المراد تحقيقها، مع مجموعة من الطلبات الأخرى مثل تقديم الأدوية، وتقديم منح زوي الأعاقة، ومنح التعليم، والمنح الشهرية، والشكاوي ضد الجهات الحكومية والخاصة، والشكاوي ضد المسئولين فى المملكة، حيث يعمل الديوان على تحقيق العدالة بين الناس، ومن المهم أن يتم تقديم طلب واحد فقط يوميًا من المرسل، ويقدم الديوان موقع إلكتروني يمكن من خلاله متابعة طلبكم، كما يقدم أرقام خاصة به يمكنك من خلالها الاستعلام ببساطه عن المنح الخاصة بالديوان، وارسال الشكاوي والرسائل من خلاله.
خطوات التسجيل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالديوان:
يمكن الاستعلام بسهولة عن المنح التي يقدمها الديوان عبر الموقع الإلكتروني، من خلال مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات هي:
- يجب أولًا القيام بالدخول على بوابة الديوان الملكي.
- بعد ذلك، قم بكتابة رقم الهوية، والبيانات المطلوبة الخاصة بالمرسل الصحيحة.
- إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- قم بتأكيد البريد الإلكتروني الخاص بك، مع كتابة الرقم السري الصحيح.
- يظهر أمامك رمز قم بكتابته، ليتم التأكد من أنك لست روبوت.
- يجب أن تقوم بقراءة الشروط جيدًا، ومن بعدها قم بالموافقة عليها.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- أرفق جميع المستندات التي تثبت أحقيتك في تقديم الطلب، مع كتابة الطلب بالتفاصيل.
- قم بتأكيد الطلب من خلال الضغط على أرسال.
أرقام الهاتف الخاصة بالديوان الملكي:
يمكن التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الهاتف المحمول، حيث قام الديوان بالإعلان عن الأرقام الخاصة به، وهذه الأرقام هي:
- الهاتف الأرضي وهو اتصال مجاني ومتاح لجميع المقيمين داخل المملكة، فقط من خلال الاتصال على 800400000.
- رقم الهاتف المحمول وهو متاح لمن هم خارج المملكة، وداخلها، حيث يمكنكم الاتصال على 920030003.
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