نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن رابط الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم 1443 … رابط ترقيات وزارة التعليم عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت التعليم عن الترقيات للمعلمين والمعلمات وأتاحت، رابط الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم 1443، حيت تم الإعلان عن هذه الأسماء التي ذكرتها الوزارة فور الإعلان عن إكمال إجراءات الترقية للموظفين والإداريين العاملين في القطاعات المختلفة، أن حركة الترقيات الجديدة قد أتت لتشمل آلاف الموظفين المحظوظين بهذا القرار، الذي رأوا في ذلك حافزًا لتشجيعهم على المضي قدمًا في تقدم وهبة العملية التعليمية، وألان عبر موقع ثقفني ننشر رابط أسماء المترقين بوزارة التعليم 1443.

أسماء المترقين بوزارة التعليم 1443

تم ترقية عدد كبير في العام الحالي، ودعت التعليم ما يقرب من 16 ألف موظفاً وموظفة لإكمال إجرءات التعين، وقد جاءت تلك التعينات بهدف تحقيق رؤية المملكة لـ 2030 حيث يتم الترقيات وفق معاير وضوابط وأحكام اللائحة التنفيذية، وهنأت دائرة التعليم موظفيها الذين تمت ترقيتهم وأن ذلك سيحفزهم على تقديم المزيد من التبرعات والتميز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والمديرين الذين تمت ترقيتهم، وأن هذه القرارات ستكون على التوالي على نظام فارس.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يتثنى الاستعلام عن الترقيات من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية الإلكترونية لموظفي وزارة التعليم، وقد وضعت التعليم رابط فارس ليتمكن المستخدم من الاطلاع على القرار ومعرفة ما إذا كان اسمه موجودًا أم لا، وما إذا كان هو أحد الأسماء المراد ترقيتها، وسيتبع جميع الإجراءات حتى يتم اتباع الوظيفة التي حصل عليها من خلال الترقية ، وبعد ذلك سيقدم طلبًا لأداء الوظيفة بعد حصوله على الترقية،ويمكنك الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال اتباع التالي:

أولاً، يجب عليك الذهاب إلى نظام فارس للخدمة الذاتية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم.

ثم يتم حفظ كلمة المرور.

ثم يتم تسجيل رمز التحقق.

ينقر المستخدم على أيقونة الاتصال.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الخدمات الذاتية للموظفين.

ثم انقر فوق خيار ترقية الخدمة الذاتية.

انقر فوق أيقونة قرار الترقية.

ترقيات وزارة التعليم

أعلنت التعليم في المملكة العربية السعودية عن استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحركات الترقية السنوية للموظفين والمعلمين والإداريين في قطاع التعليم، وتضمنت حركة الترقية المعروفة باسم حركة الترقية الأكبر في الوزارة، أكثر من 15 ألف موظف من جميع الموظفين التابعين لوزارة التعليم، بغض النظر عن مكتب الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو مكاتب الفروع في جميع أنحاء المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أصدرت بياناً خاصاً بأن الترقيات تمت وفقاً لكافة الإجراءات والمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أطلقتها وزارة التعليم، حتى يتم اختيار جميع المؤهلين للترقية على أساس جميع مبادئ الموضوعية التي تم توفيرها لترقية الموظفين والعمال الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة، ولكي تكون بمثابة تطوير لكافة المهارات التي ينتمون إليها سواء كانت مهارات وظيفية أو مهارات شخصية تندرج تحت رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر رقم هاتف الوزارة مع بيانات أخرى تتعلق بالمدرس، من أجل التواصل مع الموظف ؛ لهذا السبب يجب على جميع الموظفين الذين يتقدمون للحصول على ترقية البحث باستمرار وفحص هواتفهم للتأكد من إرسال الرسالة النصية.