عبر رابط ترقيات وزارة التعليم ترقية 15888 موظف وموظفة أعرف أسماء المترقين عبر رابط نظام فارس

رابط ترقيات وزارة التعليم التي تم الإعلان عنها اليوم، من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أصبحت محل بحث كبير على محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل كل منتسبي الوزارة من الموظفين والموظفات المتقدمين للترقيات، وكانت الوزارة قد نشرت اليوم عن ترقية 15888 موظف وموظفة من العاملين بها، ليصل العدد الكلي للمترقين من العاملين بالوزارة خلال عام 2021 إلي نحو 32872 موظف وموظفة، وهي أكبر عملية ترقيات في تاريخ وزارة التعليم السعودية، تعمل الوزارة دائماً على رفع كفاءة منتسبيها وتحسين أوضاعهم وترقية المتميزين منها، حتى يكون الاجتهاد في العمل يجلب لصاحبه الترقية والتميز بين زملائه.

المستفيدين من ترقيات وزارة التعليم السعودية

الإداريون والإداريات والمستخدمون. الموظفون على بند الأجور. المستخدمون والمستخدمات. العاملون بديوان عام المحافظة. العاملون بالمدارس والملحقات الثقافية. العاملون في الإدارات التعليمية المختلفة في جميع المدن العراقية.

نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول عبر رابط نظام فارس edu.moe.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم ، كلمة السر “.

الدخول على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

كتابة السجل المدني ورقم الهوية الوطنية

الضغط على عرض أستعلام نتائج الترقيات.

ترقيات وزارة التعليم السعودية

أعلنت اليوم الوزارة عن الترقيات الجديدة مع نهاية العام 2021، من أجل تحفيز العاملين بها ورفع معنوياتهم مع أنطلاق العام الدراسي الجديد، حتى يقدموا أقصى مجهود لديهم لصالح المنظومة التعليمية، وتعمل الوزارة وفق أستراتيجية المملكة 2030، التي تهدف إلي مكافأة العاملين المتميزين في الدولة، لتحفيزهم على المزيد من التميز في مجال أعمالهم مما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي في المملكة ويجعل المملكة في مصاف دول العالم من حيث جودة التعليم من خلال تهيئة الجو المناسب للطلاب.

وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم السعودية هي أهم وزارات الحكومة السعودية، تعمل على تطوير المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية في المملكة، طبقاً لإستراتيجية المملكة للنهوض بكافة مجالات الدولة وفي مقدمتها مجال التعليم، الذي هو أساس نهضة الأمم وتقدمها، وتعمل وزارة التعليم على مكافأة المتميزين من منتسبيها، حتى يكون هناك حافز للاجتهاد من جميع العاملين بها، وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب وتحفيز المجتهدين مما، يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للطلاب وكافة منسوبيها.