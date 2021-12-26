تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون تطبيق أبشر الإلكتروني، وذلك حيث أن الكثير من المواطنين يرغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية دون استخدام التطبيق الإلكتروني، حيث انهم غير قادرين على التعامل الكبير مع الوسائل الحديثة وبعضهم يفضل الطرق التقليدية المعتاد عليها، وسوف نقدم له في ما يلي كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون تطبيق أبشر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية في الفترة الحالية عن طريق رقم السجل المدني ومعرفة جميع المخالفات عن طريق الإتصال على رقم السجل واتباع الخطوات التالية:

يتصل المواطن علي الرقم الخاص بالسجل المدني وهو 989.

يختار المواطن اللغة العربية ليتم التواصل معه بها حيث يضغط على رقم واحد وإذا كان يرغب فيه المتابعه باللغة الانجليزية اضغط الرقم اثنان.

يختار المواطن خدمة الاستعلام عن المخالفات المروريه ويضغط رقم أربعة.

يدخل رقم على السجل المدني الخاص به بشكل صحيح ثم يضغط على شباك #.

بعد التأكد من رقم السجل المدني ينطق الحاسب الآلي بجميع المخالفات المرورية الخاصة بك إذا وجدت أي مخالفات، واذا لم تكن عليك أي مخالفات مروريه سوف يتم إخبارك بذلك ايضا.

وبهذه الطريقة يستطيع المواطنون الاستعلام بطريقه سهله لمن لا يرغبون التعامل مع تطبيق أبشر.

طريقه سهله للاستعلام عن المخالفات بدون تطبيق أبشر

بعد عن طريقه الاتصال على الرقم السريع معرفه المخالفات المروريه هناك ايضاً طريقة أخرى تقدمها وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات وذلك تسهل على المواطنين الاختيار بين على الطريقه الاسهل بالنسبة لهم سواء كانت الاتصال أو من خلال الموقع الرسمي لبوابه سعودي عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع بوابة سعودي

يختار عن مواطن كلمه أفراد من الصفحه الرئيسية.

ثم يختار المخالفات المرورية من خلال شريط البحث في القائمة الرئيسية

يضغط المواطن على استعلام عن المخالفات.

يدخل المواطن جميع البيانات الخاصة به كما يطلب منه الموقع.

يدخله رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد ذالك اضغط على كلمة عرض.

وبهذه الخطوات تظهر له كل المخالفات المرورية بشكل تفصيلي.