برنامج تمهير 1443 خطوات التسجيل فى البرنامج وشروط القبول الخاصة به

قام صندوق تنمية الموارد البشرية بانطلاق برنامج تمهير لتقديم كل السبل للراحة والمساعدة لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا الموقع يمد كافة الشباب من الرجال والنساء بمد يد العون لهم عن طريق توفير فرص عمل متاحة لإلحاق الشباب بها ويتم ذلك عن طريق التسجيل من خلال موقع تمهير ويدعم كل خريجين الدبلومات بمختلف أنواعها.

الطريقة المتبعة للقيام بالتسجيل من خلال برنامج تمهير.

الدخول من خلال الإنترنت إلى الموقع التابع للطاقات الإلكترونية.

يقوم المستخدم بالنقر على كل البرامج، ومن ثم القيام بالنقر على أيقونة برنامج تمهير.

يقوم المستخدم بالضغط على خانة تقدم هنا، ومن ثم يتم تسجيل كل البيانات والمعلومات في الأماكن المخصصة لها.

كتابة المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم.

ومن ثم يقوم المتقدم بالنقر على تأكيد، وبعدها يقوم بالنقر على إرسال.

بعد انقضاء كافة الخطوات السابقة يقوم المتقدم بالنقر على خانة التقديم.

العديد من الامتيازات التي يقوم بتقديمها برنامج تمهير.

يدعم برنامج تمهير الشباب من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية والهدف من ذلك تنمية المهارات والكفاءات.

يقدم برنامج تمهير فترة تدريبية وخلال تلك الفترة يتم التأمين على كافة المتدربين.

للشباب الحاصين على مؤهلات عليا بكالريوس يدعمهم برنامج تمهير بمكافأة تصل إلى 3000 ريال سعودي تقريبًا عبر فترة التدريب.

أما المتدربين الحاصلين على مؤهلات وسطى ودبلومات تقوم تمهير بمنحهم كل شهر مبلغ يصل إلى 2000 ريال سعودي.

وأهم ما يمنحه برنامج تمهير من مزايا أنه يعطي شهادة خبرة مصدقة من صندوق موارد التنمية البشرية السعودي.

ولا يجوز أن يتقدم للبرنامج سوى من يمتلكون الجنسية السعودية ويشترط عدم الالتحاق بالعمل سواء في القطاع الخاص أو العام.

يشترط على المتقدم عدم تلقي استفادة مسبقة من خلال برنامج تمهير.

مزايا برنامج تمهير:

يهدف البرنامج إلى إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

– البرنامج يعمل على زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين من الجنسين.

– يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي، مما يسمح له بالحصول على وظيفة تتناسب مع قدراته ومهاراته.

– يتلقى المتدرب (خلال فترة التدريب) الحقائب التدريبية الإلكترونية.

يتلقى المتدرب مكافأة مالية قدرها 3000 شهريًا للبكالوريوس أو 2000 شهريًا لحاملي الدبلوم، مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (الهدف).

يحصل المتدرب على تأمين ضد المخاطر.