نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الرياض حتى 500 ألف ريال في المقال التالي
تمويل شخصي بنك الرياض للسعوديين حيث يقدم المصرف عددًا من التمويلات الشخصية لكل الفئات لموظفي القطاع العام والخاص والقطاع العسكري. ولموظفي الشركات الكبرى بمدة تصل لـ 60 شهر وفي السطور المقبلة سوف نستعرض أهم مميزات التمويل الشخصي للسعوديين بنك الرياض.
برامج التمويل الشخصي للسعوديين بنك الرياض
يسمح التمويل الشخصي للموظفين بنك الرياض في عدد من القطاعات بأخذ تمويلات ميسرة على النحو الآتي:
برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي
- ألا يقل العمر عن 18 عام وألا يقل صافي الدخل عن 3000 ريال
- لا يستلزم مدة خدمة معينة. ويتم إيداع الراتب لدى مصرف الرياض عبر نظام سريع.
- التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهامش ربح تنافسي.
- مدة تمويل تصل حتى 60 شهرًا.
- إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على العملاء مقابل تحويل الراتب. موافقة مبدئية فورية.
تمويل شخصي بنك الرياض للعسكريين
- ألا يقل العمر عن 18 عام وألا يقل صافي الدخل عن 3000 ريال.
- مدة الخدمة 12 شهر لمن تبدأ الرواتب من 3000 حتى 3999 ريالًا.
- لا يستلزم مدة خدمة لمن رواتبهم 4000 ريالًا فأكثر.
- مراعاة العمر التقاعدي العسكري وإيداع الراتب لدى المصرف عبر نظام سريع.
- متوافق مع أحكام الشريعة وهامش ربح تنافسي وإعفاء الورثة من مبالغ التمويل في حالة تحويل الراتب.
- موافقة مبدئية فورية.
برنامج التمويل الشخصي لموظفي الشركات الكبرى
- ألا يقل العمر عن 18 عام
- ألا يقل الراتب عن 5000 ريال
- مدة الخدمة شهر لمن رواتبهم 5000 فأعلى خطاب تحويل الراتب على البنك
- إيداع الراتب موجه للبنك يتم إيداع الراتب عبر نظام سريع
- متوافق مع أحكام الشريعة وهامش ربح تنافسي وإعفاء الورثة من مبالغ التمويل مع تحويل الراتب
- مدة التمويل تصل لـ 60 شهر وموافقة مبدئية.
برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص
- ألا يقل العمر عن 18 عام والراتب عن 5000 ريال
- مدة الخدمة شهرًا لمن رواتبهم (5000) ريال فأعلى.
- خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض، وإيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع.
- متوافق مع أحكام الشريعة هامش ربح تنافسي وإعفاء الورثة من مبالغ التمويل مع تحويل الراتب
برنامج التمويل الشخصي لموظفي الجهات غير المدرجة
- لا يشترط أن تكون جهة العمل مدرجة في برامج التمويل الشخصي، ومتاح للعملاء للسعوديين فقط.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة والراتب عن 8000 ريال
- أن لا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر وإيداع الراتب عبر نظام سريع
- شهادة تعريف بالراتب بتاريخ حديث مصدقة من الغرفة التجارية، وخطاب تثبيت الراتب موجه لبنك الرياض، وشهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية.
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