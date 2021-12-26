نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف المديرية العامة للسجون وموعد وشروط التقديم.. أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة للسجون عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم فتح باب القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمدرية العامة للسجون برتبة جندي ( رجال)، وذلك عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر توظيف بهدف توحيد إجراءات التوظيف وتقديم الطلبات بشكل آلي، كما أن الفرز وعملية القبول المبدئي تتم أيضاً بشكل آلي وفقاً للمعايير المفروضة وتوافر المتطلبات والشروط وفقاً لاحتياجات القطاع والمؤهلات المطلوبة، وذلك وفقاً لتطلعات الحكومة السعودية لرؤية المملكة 2030، والعمل على توفير فرص العمل للشباب في المجالات والقطاعات الحكومية المختلفة عبر منصة أبشر.

شروط ومتطلبات وظائف المديرية العامة للسجون ١٤٤٣:

ووفقاً لللوائح العامة لقوانين العمل والتوظيف بالمملكة العربية السعودية، فإنه تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لطلب الوظائف، والجدير بالذكر أنه سوف يتم استبعاد أي طلب مخالف لهذه الشروط والمتطلبات وهي كالتالي؛

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

. وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

والمنشأ، من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. وأن يكون الملف الجنائي للمتقدم، حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أيا من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.

والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أيا من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة. وأن لا يكون المتقدم للوظيفة سبق له العمل في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون لائق بدنيا أي يتنـاسب الوزن مع الطول، وذلك حسب اللائحة الطبية المعمول بها.

المعمول بها. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

من غير سعودية. اجتياز المتقدم بالطلب الوظيفي لكافة إجراءات واختبارات القبول .

. وبالنسبة لحاملي الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

رابط وموعد التقديم على الوظائف:

وقد أوضحت المديرية العامة للسجون وهي التابعة لوزارة الداخلية السعودية أنه سوف يتم فتح باب التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف

ويبدأ التقديم من يوم الاثنين الموافق 23/5 /1443 أي 23 جمادي الأولى 1443 هجرياً، والموافق 27 ديسمبر 2021 ميلادياً.

وينتهي يوم السبت الموافق 28/5/1443 أي 28 جمادي الأولى 1443 هجرياً، والموافق يوم 1 يناير 2022 ميلادياً وهو أول أيام العام الميلادي الجديد.