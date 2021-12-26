الحج والعمرة فتح باب حجز أداء العمرة من شهر يناير عبر تطبيق اعتمرنا 1443هـ

الحج والعمرة فتح باب حجز أداء العمرة وإصدار تصاريح لراغبي الاعتمار من أول شهر يناير القادم للعام 2022م بمشيئة الله من خلال تطبيق اعتمرنا وفق ما أعلنته اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021م الموافق جمادي الأولى 1443هـ وزارة الحج والعمرة بالمملكة، والجدير بالعم أن تطبيق اعتمرنا تم تدشينه في سبتمبر الماضي والعمل به تم بشكل رسمي في شهر أكتوبر للتيسير على راغبي أداء العمرة سواء من مواطني المملكة أو المقيمين بها أو من خارج المملكة في الحجز والاستعلام عن معرفة السعة المحجوزة في الحرم المكي، والتواصل إلكترونيًا لاتمام الحجوزات.

الحج والعمرة فتح باب حجز أداء العمرة

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حددت عدة شروط لإصدار التصاريح بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة، وإلزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، وعودة الحياة الطبيعية وأداء الصلاة دون مسافات آمنة، وإزالة الملصقات الخاصة بالتباعد الجسدي، ونذكر من أبرز شروط اصدار تصريح دخول الحرمين التالي:

أولًا تتم عملية إصدار التصاريح أداء العمرة تتم من خلال تطبيق اعتمرنا.

أيضًا شرط التأكد من الحالة الصحية للزائرين والتي تتضمن تلقي جرعتين من لقاح كورونا المعتمد بالمملكة.

المعتمد بالمملكة. في النهاية الحرص على ارتداء الكمامات، والتعقيم بالكحول باستمرار، وفق التدابير الوقائية والإجراءات االاحترازي المستمرة بالمملكة.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء فريضة العمرة

بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة، اتباع الخطوات التالية بالترتيب: