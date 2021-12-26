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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية وسلم الاعانات الجديد 1443 في المقال التالي
إعانة التأهيل الشامل، عبارة عن برنامج تكافلي يستهدف المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر لهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رواتب ثابته يتم صرفها شهرياً، وذلك من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المتزايدة وتوفير حياة كريمة لهم، غير أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المسجلين للحصول على إعانة التأهيل الشامل، كما أن هناك موعداً محدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف هذه الاعانة وإيداع قيمتها في حسابات المستفيدين منها.
كيفية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية:-
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات التي يجب على من تنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على هذه الاعانة من أجل الاستعلام عنها برقم الهوية وذلك كما يلي:-
- يتم الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم النقر على بوابة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.
- يمكن الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد أو القيام بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- إذا لم تكن مسجلاً من قبل وهذا شرط ضروري للحصول على الاعانة قم بالضغط على انشاء حساب جديد
سلم الاعانات المالية للمستفيدين من خدمات إعانات التأهيل الشامل:-
ما هي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على إعانة التأهيل الشامل؟
اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تسجيلهم للحصول على هذه الاعانة المالية وهذه الشروط هي:-
- أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي أو سعودية الجنسية.
- الاقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- السن لا يزيد عن ال 45 عاماً وقت حدوث الاعاقة.
- الدخل الشهري لمقدم طلب الحصول على الاعانة المالية لا يزيد عن 4 آلاف ريال سعودي.
- ألا يكون مسجل في خدمات ديوان مراكز الإيواء الحكومية.
- أن يكون مسجل لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم بالفعل تقييم إعاقته من خلال الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع الوزارة.
- ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المراكز الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الحكومة عن 6 أشهر خلال السنة.
- تنقسم الاعاقات المستحقة للحصول على الاعانات المالية إلى:-
- اعاقات عضوية مثل العيوب الخلقية والشلل بكافة أنواعه والبتر أي اعاقة متعلقة بأي عضو من الاعضاء الجسمية.
- الاعاقات النفسية أو الذهنية مثل الصرع والاضطرابات العقلية والاكتئاب والتوحد.
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