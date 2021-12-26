نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستخدم جديد في بلدي 1443 الخطوات والشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مستخدم جديد في بلدي تعمل منصة بلدي على تقديم الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية لمواطني المملكة العربية السُّعُودية من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان حيث إن منصة بلدي باتت من أهم المنصات في المملكة وذلك بسبب التطور الذي تم بهذه المنصة ولأهمية هذا الأمر سوف نتناوله عبر السطور القادمة في موقع ثقفني.

تسجيل مستخدم جديد في بلدي ١٤٤٣

تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة للتسجيل في منصة بلدي الإلكترونية وذلك يتم بتسجيل البيانات المطلوبة التي تخص المستخدم حتى تتم عملية التسجيل يتم إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع منصة بلدي تسجيل الدخول

ثم يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على طريقتين لتسجيل الدخول وهم أما عن طريق منصة بلدي أو عن طريق النفاذ الموحد.

أولا: التسجيل عبر منصة بلدي

في حالة الرغبة بإنشاء حساب على منصة بلدي فيجب أن يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد وتدوين البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية، الرمز المرئي، تاريخ الميلاد).

وبعدها يتم النقر على زر كلمة تسجيل جديد.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة آخرى حتى يتم الانتهاء من إنشاء حساب جديد.

وأخيراً وبعد الخطوات السابقة يكون قد تم التسجيل عبر منصة بلدي.

ثانياً: التسجيل عبر النفاذ الوطني

في حالة امتلاك المستخدم حساب عبر بوابة النفاذ الوطني فيكون بإمكانية الذَّهاب إلي كافة المنصات الإلكترونية التي تكون تابعة لوزارات المملكة.

يتم الضغط على رابط النفاذ الوطني و الانتقال مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل (كلمة السر، الرمز المرئي، اسم المستخدم) وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق فيتم تدوينه بالمكان المخصص لذلك وبعدها يتم الضغط على زر التحقق.

وأخيراً يتم الحصول على كافة الخِدْمَات بعد الانتقال إلى الصفحة الخاصة بوزارة الشئون البلدية.

خطوات حجز موعد في منصة بلدي

الآن يستطيع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية أن يتمكنوا من الحجر في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية السُّعُودية ولقد تم إتاحة هذه الخدمة للحفاظ على المواطنين من انتشار الوباء حتى يتم حجز موعد في منصة بلدي فيجب إتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى الموقع الخاص لمنصة بلدي الإلكترونية.

الضغط على زر تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الموحد.

إدخال البيانات المطلوبة مثل (اسم المستخدم، الرمز المرئي، اسم المستخدم) والنقر على تسجيل الدخول.

سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال يتم تدوين ما بها في المكان المخصص لذلك.

الانتقال المباشر إلى الصفحة الرئيسية عبر منصة بلدي الذي يوجد بها كافة الخِدْمَات التي تقدمها منصة بلدي الإلكترونية.

يتم بعد ذلك الضغط على زر القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية وبواسطتها يتم اختيار حجز الموعد الإلكتروني.

سوف يتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة جديدة تحتوي على كافة البيانات التي تخص خدمة حجز الموعد.

يتم الضغط على زر الموافقة على الشروط ثم النقر على أيقونة ابدأ الخدمة.

يتم إضافة موعد جديد وذلك بواسطة تسجيل البيانات التي تخص الموعد مثل (الأمانة، البلدية، الخِدْمَات المتاحة، التاريخ، الموعد، موضوع الزيارة).

ثم الضغط على أيقونة التالي.

وأخيراً وبعد اتباع الخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم حجز موعد في منصة بلدي.

في حالة الرغبة في طباعة طلب حجز الموعد فيتم الضغط على أيقونة الطباعة وبذلك يتم طباعة الطلب.

طريقة التواصل مع وزارة الشئون البلدية والقروية

من الممكن أن يتم التواصل مع وزارة الشئون البلدية والقروية والتعرف على الخِدْمَات المقدمة وذلك بواسطة بعض الأرقام التي تم تخصيصها لذلك وهذه الأرقام تتمثل في الآتي:

الرَّقَم الخاص بديوان الوزارة هو09966114669999.

التواصل مع صندوق البريد الخاص بالوزارة هو 955.

الرَّقَم الموحد لمنصة بلدي هو 199099.

الرَّقَم الخاص بالرسائل النصية 5000103.

رَقَم الفاكس هو 00966114563196.

الرَّقَم الخاص بالرمز البريدي يكون 11136.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال الذي قمنا فيه بسرد تسجيل مستخدم جديد في منصة بلدي وذكرنا طرق التسجيل وهي إما بواسطة منصة بلدي أو بواسطة النفاذ الوطني كنا تعرفنا إلى طريقة حجز موعد في منصة بلدي وقمنا بذكر طريقة التواصل مع وزارة الشئون البلدية والقروية.