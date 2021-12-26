نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط صرف الدعم السكني لعام 1443 وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني والذي يعتبر أحد البرامج المتوفرة في المملكة العربية السعودية، هذه المبادرة مقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية وتنطلق من رغبة حكومة المملكة العربية السعودية في زيادة نسبة السعوديين الذين يمتلكون عقارات، تصل نسبة الخلافة إلى 70٪؛ وبالتالي بحلول عام 2030، بحيث يمكن دعم المستفيدين مالياً على أساس شهري؛ ولتمكين العائلات السعودية من امتلاك منازلهم وزيادة نسبة السعوديين الذين يمتلكون عقارات، يتجاوز هذا الدعم 670 مليون ريال سعودي شهريًا في المتوسط​، ويخصص هذا المبلغ لدعم وجني الأرباح من عقود التمويل العقاري لمساعدة متلقي الإسكان.

موعد صرف الدعم السكني 1443

كانت وزارة الإسكان السعودي قد أعلنت عن موعد توزيع الدعم السكني للعام 1443 والذي يكون رسمياً في 24 من كل شهر يكون ميلادي وهذا الموعد ليس ثابت، فقد يتغير اذا وافق يوم الرابع والعشرون لعطلة رسمية في المملكة.

شروط الحصول على الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان بعض الاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على مساعدة إسكانية من صندوق التنمية العقارية ، وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص الذي يطلب المساعدة الإسكانية مواطناً سعودياً. أن يكون عمر المتقدم أقل من 25 سنة. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية. يجب تقديم إقرار كامل متضمنًا الأجر المتوقع للمساعدة السكنية. لا يجوز لمقدم الطلب أو أسرته تملك عقار أو أرض أو منزل. أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي الجديد. من الضروري ألا يحصل المتقدم على أي مساعدة مالية أخرى.

رقم الدعم السكني المجاني الموحد 1443

يمكن لجميع مواطني المملكة المتحدة التواصل مع المساعدة السكنية المجانية للمملكة العربية السعوديةعن طريق الاتصال بالرقم: 199090 لتقديم طلبات معلومات أو شكاوى حول مساعدة الإسكان التي تقدمها الوزارة ، ويمكن للأفراد التواصل بشكل مستمر وبدون مقابل على مدار اليوم.

طرق التواصل مع برنامج سكني السعودية

قامت وزارة ااسكان السعودية بتقديم عدة طرق وذلك من أجل اللتواصل مع برنامج سكني، والذي يتم ما يلي: