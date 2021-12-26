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نظام فارس الخدمة الذاتية رابط تسجيل ترقي المعلمين. حيث يعتبر فارس الخدمة الذاتية أحد أفرع فارس للموارد البشرية. أذ يعتبر عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع المعلم أخذ الموافقة عليها دون الرجوع للإدارة. ومن هذه الخدمات طلب الإجازة أو طلب البدلات أو طلب قطع الإجازة أو تمديد الإجازة. كذلك إلغاء الإجازة أو طلب التقاعد. وكذلك يمكن للموظف الاستعلام عبر نظام فارس عن كشف الرواتب والبيانات الأساسية للموظف. وكذلك بيان الانتدابات والطلبات المعلقة. ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين يشغل بحث المعلمين داخل المملكة العربية السعودية. وذلك مع أقتراب بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣ حيث يمكنهم استخراج بيانات الراتب. وكذلك الحصول علي أحارة ونستعرض الآن رابط نظام فارس للخدمة الذاتية للتقديم علي ترقي المعلمين. طريقة تسجيل حساب نظام فارس الدخول إلي منصة فارس الخدمة الذاتية من الرابط edu.moe.gov.sa. بعد ذلك الضغط علي أيقونة حساب جديد. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة والبريد الإلكتروني ورقم الجوال. ثم أدخال رقم التأكيد بعد وصوله على الهاتف وأضغط أيقونة تنفيذ. بعد ذلك ترسل لك المنصة بريد إلكتروني يحتوي علي اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك لتغير كلمة المرور سجل الدخول إلي المنصة. ثم أضغط علي أيقونة تغير كلمة السر. رابط فارس الخدمة الذاتية الجديد لترقية المعلمين تسجيل الدخول إلى الرابط الجديد edu.moe.gov.sa. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. بعد ذلك أختيار خدمة تسجيل الترقي. بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. لائحة الوظائف التعلمية في المنصة ترقية معلمي المستوي الأول والثاني والثالث إلي معلمين مساعدين. كذلك معلمي المستوي الرابع والخامس إلي مدرس ممارس. وكذلك المشرف التربوي إلي مدرس متقدم. كذلك موظفو المستوي السادس الحاصلين علي ماجستير يتم الترقية إلى مدرس متقدم. مميزات نظام فارس الخدمة الذاتية ١٤٤٣ الإطلاع علي جميع البيانات الشخصية للمعلمين. كذلك معرفة الراتب الشهري والمكافآت والاطلاع علي رصيد الإجازات. كذلك التقديم والحصول علي الإجازات دون الحاجة إلي الطرق التقليدية. وكذلك خدمات التسجيل في ترقي المعلمين. كذلك تقديم طلبات النقل. الوسوم عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية رابط تسجيل ترقي المعلمين - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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