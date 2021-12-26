محضر ترقيات وزارة التعليم 1443… رابط الاستعلام عن الترقيات بعد التحديث

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عمر شويل - جدة تفاصيل محضر ترقيات وزارة التعليم 1443 حيث يتم التقديم من خلال جميع العاملين لدى وزارة التعليم، للحصول على هذه الترقيات والانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، وهناك مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها للحصول على هذه الترقيات، وتعمل الوزارة باستمرار على تشجيع كافة الموظفين لديها سواء من المعلمين أو غيرهم على العطاء، وعلى الاجتهاد في العمل، حتى يمكنهم تحقيق كافة الشروط المطلوبة للترقية.

محضر ترقيات وزارة التعليم 1443

تتم الترقيات للمعلمين والموظفين في وزارة التعليم بناءً على عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها، وتتم المفاضلة بينهم بناءً على العوامل التالية:

تقويم الأداء الوظيفي للموظف قبل حصوله على الترقية.

تتم الترقية بناءً على الأقدمية، ولكن باستثناء الحالات التالية: الموظف الحاصل على ترقية بأمر ملكي، الموظفون الذين يتم انتدابهم في مهمة رسمية، الموظفين الذين التحقوا بدورة تدريبية لا تقل عن 6 شهور، الموظف الذي يكون حاصل على إجازة رسمية خلال وقت صدور الترقية، الموظف الذي تم إعارته سواء في منظمة إقليمية أو دولية.

مواعيد رفع محاضر الترقيات 1443

ينتظر جميع الموظفين لدى وزارة التعليم السعودية موعد رفع محاضر الترقيات، وإلى الآن لم يتم تحديد مواعيد رسمية ولكن من المتوقع أن يتم رفع هذه المحاضر في الشهر الثاني من العام القادم.

أسماء المترقين بوزارة التعليم 1443

تم ترقية 15888 موظف تابع إلى وزارة التعليم السعودية، ولكن الوزارة لم تقوم بالإعلان عن أسماء من تم ترقيتهم، وسوف يتلقى كل فرد منهم رسالة تخبره بالترقية، وسوف يتم نشر هذه الأسماء في نظام فارس، وفي نظام نور، ولقد تم الإعلان أن هذه الترقيات شملت التالي:

جميع الإداريين الذين يعملون في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية.

الموظفين الذين يتبعون وزارة التعليم السعودية.

من يعملون في المكاتب المدرسية بند الأجور.

العاملين في الأقسام التعليمية في المدارس.

العاملين في مختلف المحلقات الثقافية.

الاستعلام عن الترقيات

للاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس اتبع الخطوات التالية: