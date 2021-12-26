لكي تستعلم عن الدعم التابع للموارد البشرية للموظفين التابعين للقطاع الخاص بالمملكة السعودية أصبح الأمر سهل، حيث أن هذا الدعم يزيد من نسبة العمالة من مواطني المملكة، ويقلل من العمالة المستقدمة، وهي أيضاَ تساعد المنشآت داخل القطاع الخاص عبر تقديم القروض المتعددة لهم، وهو أيضا ًيعمل على دعم الاقتصاد السعودي، ومن أهم الخدمات دعم الموارد للأشخاص العاملين داخل القطاع الخاص، فهي تحمل جزء من رواتب العاملين بشكل شهري، وعبر مقالنا سنقدم لكم استعلام دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص 1443.

استعلام دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص 1443

تستطيع أن تستعلم عن الدعم الخاص بالموارد البشرية للموظفين بالقطاع الخاص عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

أولاً لابد من تسجيل الدخول لبوابة هدف الإلكترونية.

تدخل لفئة الأفراد المتواجدة في منتصف الصفحة.

تنتقل بعد ذلك لخدمة الاستعلام عن الدعم التابع للموارد البشرية باستخدام رقم الهوية.

التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة تماماً ثم تنقر على تحقق.

سترى بعدها إن كان الطلب الخاص بك قد تم قبوله أو رفضه.

إذا كانت هناك أي مشكلة فيمكنك أن تتصل على الرقم الخاص بهم 92002031.

بوابة هدف

بوابة هدف تعد بوابة إلكترونية أنشئت عبر صندوق التنمية التابع للمملكة السعودية، الهدف منها هو تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة وتقوم بتوفير كثيراً من الوقت والجهد، ومن الخدمات المتوفرة بالمنصة هي إمكانية الاستعلام عن الدعم الخاص بالموارد البشرية للموظفين بالقطاع الخاص، حيث أن الموظفين يدخلوا لها يتحققوا من قبول طلبهم أو رفضه، وهذا يتم بإدخال رقم هوية الشخص الوطنية، والمنصة بها الكثير من البرامج التدريبية تنمي المهارات وتجعلهم مؤهلين لسوق العمل ويحصلوا على فرص عمل تناسبهم عبر برنامج دروب أو حافز أو تغيير.

شروط القبول لبرنامج دعم الموارد

توجد بعض الشروط التي لابد من توفرها بالموظف الذي يعمل داخل القطاع الخاص حتى يلتحق ببرنامج دعم التابع للموارد، وإليكم الشروط وهي كالآتي: