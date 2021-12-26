نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب تأشيرة زيارة شخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع تستطيع أن تستعلم عن الطلب الخاص بتأشيرة الزيارة الشخصية عبر وزارة الخارجية، حيث أن هناك عدد كبير من المقيمين داخل المملكة حتى يعملوا، وهذا جعل هناك حاجز بينهم وبين عائلاتهم فترة من الزمن طويلة، مما أدى لتقدمهم بطلبات ليحصلوا على تأشيرة للزيارة الشخصية يقوموا بها بزيارة العائلة للمتواجدين بالمملكة، وعبر مقال لنا في سنقدم لكم طريقة استعلام عن طلب تأشيرة زيارة شخصية من وزارة الخارجية السعودية.

استعلام عن طلب تأشيرة زيارة شخصية

لكي تستعلم عن الطلب الذي يخص تأشيرة الزيارة الشخصية عبر وزارة الخارجية، وستقدم إليكم بشكل إلكتروني، وعبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

تدخل لصفحة للمنصة الوطنية بالإنترنت.

تكتب اسم الطلب بالمكان المخصص له.

تختار نوع الطلب.

تضيف رقم الطلب.

تكتب رقم السجل ويمكنك استخدام رقم الهوية أو حتى رقم الإقامة.

تضغط فوق كلمة استعلم الآن.

وزارة الخارجية

إن وزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية تعد وزارة مسئولة عن جميع العلاقات الدبلوماسية للمملكة بالخارج مع دول العرب أو حتى الدول الأجنبية، وهي الوزارة الأولى منذ أن نشأت 1930، بعد أن صدر القرار من الملك عبد العزيز، أما عن أول وزير خارجية فكان الأمير فيصل، كما أن السفارات والقنصليات التي تخص المملكة متواجدة في 116 دولة في جميع أنحاء العالم، والمملكة لها الكثير من الاستثمارات في شركات متعددة، وهذا ما زاد من قيمتها ومكانتها على المستوى العالمي والإقليمي إلى وقتنا الحالي.

التقديم على طلب التأشيرة للزيارة الشخصية

وزارة الخارجية قد قامت بتسهيل التقديم للحصول على طلب تأشيرة زيارة شخصية لجميع المقيمين داخل المملكة السعودية، وإليكم طريقة التقديم الصحيحة وهي كالآتي:

تدخل للموقع الرسمي وطنية.

تضغط فوق كلمة ابدأ الخدمة.

تجيب على كافة الأسئلة المتواجدة بالنموذج الإلكتروني.

تكتب البيانات والمعلومات التي تخصك باستخدام اللغة العربية.

تسدد التكلفة للتقديم والتي تبلغ 200 ريال سعودي.

تضغط فوق كلمة تقديم الطلب.

ارقام التواصل مع وزارة الخارجية بالمملكة السعودية

إن وزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية قد قامت بالإعلان عن الأرقام الخاصة بمساعدة المواطنين بالمملكة والمقيمين، ليتواصلوا معها ويعرفوا كافة التفاصيل التي تخص التقديم للزيارة والاستعلام عنها.