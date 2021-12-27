نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مهم” تحذير.. حساب المواطن يطالب المستفيدين بتنفيذ هذا الأمر لتجنب إيقاف الدعم الدفعات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعامل بشكل مستمر على تنبيه المواطنين حول عدة أمور لتجنب إيقاف الدعم عن المستفيدين الحاليين خلال دفعاتهم القادمة، فقد عانى الكثيرين من توقف نزول الدعم إليهم هو ما جعلهم يتسألون حول الأسباب؛ وقد قام البرنامج بالإجابة على معظم أسئلة المواطنين ولعل السؤال الأكثر طرح خلال الأيام الماضية هو تسجيل جديد في حساب المواطن وذلك بعد عدم إستقبال أي مستفيدين في الحسابات الجديدة، حيث تداول العديد من المغردين هذا الخبر وهو ما جعل خدمة المستفيدين تقرر توضيح الحقائق وسوف نستعرض معكم كافة التفاصيل.

الجدير بالذكر أنه في حالة القيام بعملية اعتراض على حساب المواطن بعد توقف نزول الدفعة يجب متابعة حالة الطلب المتقدم، وذلك من خلال خانة قرار الإعتراض وسوف تظهر إحدى الأربع حالات التالية وهي جديد أي أنه لم يتم التعامل مع الطلب المقدم حتى هذه اللحظة، تم القبول أي ستنزل الدفعة مع ٱثر رجعي وتعويض عن الدفعة الماضية مع الجديدة، تحت الدراسة أي طارئ دراسة الحالة المقدمة، مرفوض وتعني وجود مستندات خاطئة مقدمة أو ناقصة.

حساب المواطن والتسجيل الجديد

وحسب التغريدة الرسمية من الحساب الموثق حول تسجيل حساب المواطن فقد أوضح أنه لا يوجد تعديلات قد تمت حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى عدم وجود مواطنين جدد تم قبولهم في الحساب مشيراً إلى أن الفترة التي سمح بها للمواطنين التقدم كانت بين عامي 2017 إلى 2020 وأن جميع الأشخاص الذين تم دراسة طلباتهم والتوافق بين أهليتهم وشروط حساب المواطن، ويستهدف البرنامج شريحتين فقط من شرائح المجتمع السعودي وهم أصحاب الدخل المحدود وبعدها المتوسط.

حساب المواطن يوجه تحذير

طالب حساب المواطن في تغريداته الأخيرة بضرورة الأبلاغ عن دخل الزوجة بجانب الزوج وهو ما يغفل عنه الكثيرين حيث يتفاجأ الجميع بإيقاف الدعم مرة واحدة، ويتم إحتساب الدخل إلى جميع التابعين ويؤخذ الكثير من الأمور في عين الأعتبار مثل العدد، السن، الدخل لجميع أفراد الأسرة وكل ما يمكن فعله لمعرفة صافي الدفعة المقرر نزولها سواء بوجود دخل لأفراد الأسرة أو لا عن طريق حاسبة المواطن الموجودة داخل الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عن حساب المواطن 1442

في أحد التغريدات تسأل حول صرف الدفعة إلى كل فرد مستقل أم جميع أفراد الأسرة التابعين، وكانت الإجابة أن جميع الأبناء المقيدين ضمن الأسرة تصرف لهم جميعاً بمن فيهم الأب والأم كذلك، ولكي يستطيع الشخص بمفرده الصرف عليه أن يمتلك صك أو عقد إيجار حتى يتمكن أن يصرف له منفصل، كما أن هناك صلة مباشرة بين علاوة المساعدة المقطوعة والدعم المقدم من البرنامج حيث من الممكن أن يتأثر الدعم في حال نزولها، ويجب كذلك إبلاغ الحساب عبر الصفحة الرئيسية على الإنترنت.